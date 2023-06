Seguimos progresando

Leo la noticia de que en las oposiciones para profesores de Lengua se permiten nueve faltas de ortografía. Me he quedado a cuadros. Vamos, es que hasta he pensado que puede ser otra falsa noticia de tantas que envenenan cada día las redes sociales. Pero no, la fuente es fiable. Sin embargo, no me lo quiero creer. Aunque, por otro lado, la verdad es que, dado el panorama, no necesito asegurarme de que esta noticia es toda creíble, porque así venimos durante años y años. No quiero meter autobiografía en mis artículos, pero no he podido evitar el acordarme de aquellos compañeros maestros, cuando por los años de la Transición y la primera pantomima democrática, me acusaban de fascista burgués porque leía a Cervantes y escuchaba a Mózart, y etc., etc., y encima tenía la desfachatez de decirlo en voz alta. Claro, con aquellas lumbreras del progresismo empezamos a progresar adecuadamente, porque ellas mismas fueron las que se encargaron de redactar la Logse y toda aquella orgía de coces a la educación y a la cultura. En cuanto pudieron, empezaron a demoler todo lo que no fuese su idea, las ideas que pergeñaban en sus excedencias y sus despachos recién estrenados, aunque no estuviesen de acuerdo, pero había que demoler para no perder las prebendas del poder. Así, se borraron de un plumazo programas televisivos como «La clave», «A fondo», «Estudio uno»... Pero lo malo no era esto, lo malo era por lo que fueron sustituidos estos programas, cómo iba creciendo el nivel de mediocridad, chabacanería, vulgaridad, idiocia, y poniéndose de moda la incultura. Como aquel profesor que conocí, que presumía de no haber leído un libro en su vida. Y estos saldos que supone la Selectividad. Total, antes o después, un país de universitarios que acaban sus carreras sin saber leer ni escribir desde los tres años cuando ingresaron en una guardería. Y yo, en mis años de maestro, allá por los ochenta, lo veía, lo veía. Era tanto papeleo, tanto convertir la escuela en una oficina burocrática, donde lo que menos se hacía era enseñar. Cuando harto de asco, decidí pedir la excedencia, mis compañeros me dijeron que qué valor había tenido, y yo les contestaba que valor el suyo, por tener que seguir durante cuarenta años, tragando asco, día a día, esperando la jubilación.

* Escritor