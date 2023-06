¿Qué pasa con los cines de verano?

Recién estrenado el verano y con él nuestra impaciencia por disfrutar los placeres a cielo abierto, deberían estar a punto de abrirse los cines al aire libre. No parece que este año vaya a ser así, y es una muy mala noticia para Córdoba, que perdería con ello una de las esencias que más la definen, junto con los patios. Nadie dice si sí o si no, y el silencio no puede ser más elocuente. A finales de abril el mundo de la cultura quedó conmocionado por el fallecimiento a los 61 años, debido a un ictus fulminante, de Martín Cañuelo, quizá la persona que más sabía en Córdoba de cine. Tanto en la teoría como en la práctica, pues a su faceta de estudioso y coleccionista unía la de moverse como pez en el agua entre los vericuetos de una industria que es mucho más que fábrica de sueños. Pero Martín Cañuelo era además, a través de su empresa Esplendor Cinemas SL, propietario de tres de los cuatro cines de verano que sobreviven en la ciudad y la hacen única en este terreno, herederos de aquella treintena de espacios que alimentaban a la luz de la luna las ilusiones marchitas de la postguerra. El Fuenseca, el Olimpia y el Delicias pasaron a sus manos en 2015 al comprarlos en subasta tras ser embargados a Arenal 2000, la sociedad de Rafael Gómez. Nunca quiso decir cuánto pagó, pero se endeudó por un buen pico, y más cuando adquirió la última tecnología digital. No descartaba hacerse algún día con el Coliseo, cuya gerencia también llevaba desde 1986, «pero despacio, por fases --me confesó la última vez que hablamos, hace un año-- porque el alto precio que supondría su compra y rehabilitación es para pensárselo».

Martín estuvo cargado de ideas y de proyectos hasta el mismo día de su repentina muerte, que, a la vista está, ha dejado a Córdoba huérfana de una gestión callada que rara vez se le reconoció en vida. Pero es que, para mayor tristeza, su desaparición dio poco margen de reaccionar a tiempo, a dos meses del inicio de la temporada --que sólo controlaba él, al frente de una empresa unipersonal en la que lo era todo-- y sin la programación cerrada. Se suma la circunstancia de que la familia está a la espera de conocer las últimas voluntades del empresario para tomar una decisión sobre el futuro de sus bienes. La viuda, sobrecogida por la pérdida personal y sin digerir aún los dilemas que se le han echado encima, no lo tiene claro. Parece, eso sí, que en medio de la incertidumbre reinante está garantizada --o eso queremos pensar-- la continuidad de estos recintos, desde hace 90 años joyas cinéfilas, y sobre todo sociológicas, de un casco histórico poco sobrado de equipamientos. Los ampara la normativa urbanística, que por otro lado especifica el uso de unos solares amplios y bien situados que son pura tentación para los especuladores. Ante el problema que se vio venir desde el primer momento, un tema de ciudad en toda regla que incluso entró en campaña electoral, el alcalde, José María Bellido, afirmó que si en el peor de los casos se crease «una situación de vacío» el Ayuntamiento «saldría al paso», aunque confiaba en que fuera la iniciativa privada la que cogiera el testigo. Y ésta ha iniciado tímidos movimientos ante un negocio con respuesta de público asegurada. «El cine cordobés está aquí para arrimar el hombro en lo que haga falta», ofrece Francisco Javier Gómez, que mantuvo hasta 2019 las proyecciones nocturnas en la plaza de toros. También el movimiento ciudadano, expectante, ofrece su ayuda, mientras prepara un homenaje a Martín Cañuelo. Aunque lo mejor que se puede hacer en su memoria es salvar esta «arqueología cinematográfica» que para él eran los cines de verano. Eso e intentar, por favor, abrir aunque sea sólo uno esta temporada.