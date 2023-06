Luces de neón, de lo rural a lo industrial

Creemos que un análisis histórico nos lleva, sin lugar a dudas, a calificar la Subbética cordobesa como una comarca montañosa de carácter agrícola y ganadero, a pesar de cierto pasado industrial en sectores como el textil, que nunca han podido desplazar al mejor representante de su economía e indiscutible protagonista de su paisaje, el olivar. Y podemos preguntarnos, tal como se preguntaba Miguel Hernández en sus famosos versos, ¿quién levantó los olivos?, para llegar inexorablemente a su misma respuesta, el agua y la tierra callada, eso sí labrada y regada por los campesinos andaluces, y por su sudor.

Lo inmediato y lo industrial no parecen muy apropiados para la calidad de la producción más representativa y característica de la zona, no solo desde un punto de vista económico, sino también cultural y simbólico. Y la mano del hombre resulta fundamental para una gestión sostenible de la tierra, que ya no se queda callada, sino que lleva un tiempo quejándose y ya empieza incluso a gritar, porque la industrialización y la intensidad de un sistema económico y productivo excesivamente intensivista, polarizado hacia la producción en masa para abastecer a la megaciudad, está abandonando la gestión sostenible del campo, olvidándose de mantener las condiciones que permitan al agua y a la tierra callada seguir levantando y manteniendo, tal como siempre ha hecho, los olivos. Esos gritos no son otros que los desequilibrios naturales que acontecen cada vez con mayor frecuencia y grado de incidencia, no solo en la comarca en la que nos hemos fijado para introducir este artículo, por nuestros vínculos y cercanía familiar, sino en todo el planeta y especialmente en Europa, cuna de la civilización occidental. Uno de los mayores indicadores del cambio de paradigma económico y social acontecido en el último siglo es el éxodo rural, que tiene una especial incidencia en los países de economías con mayor desarrollo económico, y en España ha ocurrido con mayor intensidad a partir de los años sesenta del pasado siglo XX. Ese fenómeno, que afecta a muchas generaciones desde entonces, ha tenido y tiene una serie de consecuencias negativas que actualmente alcanzan niveles preocupantes, especialmente por su interrelación con otras variables que trascienden al simple análisis territorial, donde unos lugares solamente mejoran a costa de otros, ya que en la red social que sirve de base a un mundo globalizado, nada es ajeno al resto, y el famoso aleteo de la humilde mariposa que se suele usar para explicar de forma mundana la esencia de la teoría del caos, tiene más probabilidades que nunca de hacerse notar.

El punto de vista de los principales protagonistas del éxodo rural, es decir, de quienes se vieron en la tesitura de abandonar la vida rural en pro de la urbana, toma preponderancia en «Luces de neón, del campo a la ciudad, el éxodo a ninguna parte», ensayo en el que nos hemos permitido complementar algunos enfoques tanto de la economía positiva como de la normativa, con otros análisis propios de otras áreas de conocimiento o humanísticas, ya que consideramos que un enfoque multidisciplinar permite profundizar más en el fondo del asunto. La peculiaridad de la economía campesina, fruto de milenios de evolución, base de los territorios rurales y sustento de su gestión, nos ha llevado a rescatar la línea de pensamiento de la escuela encabezada por el economista ruso Aleksandr Chayanov, poniendo de relieve muchos aspectos comunes con la economía agraria actual, mayoritariamente de base familiar en los territorios que nos afectan, lo que nos permite rescatar muchos de sus postulados como alternativa viable, una vez aplicado el correspondiente filtro espacial y temporal con respecto a la Rusia revolucionaria de principios de siglo XX, que él y sus colegas analizaron concienzudamente, con rigurosa base científica, eso sí, con metodología propia de la época, como es lógico.

La base de su razonamiento y nexo temporal fundamental de su análisis con el nuestro es la consideración de la unidad económica de producción campesina, que era y sigue siendo en buena medida de carácter familiar, al menos en nuestro ámbito de estudio, lo que implica una serie de consideraciones alternativas de la cornisa cantábrica, con sus minifundios y orografía escarpada, y aunque en la Subbética cordobesa, como en todo el sur de España, la distribución en grandes latifundios se da, también es cierto que muchos pequeños propietarios y familias tienen sus olivares o terrenos agrícolas, incluso no como modo de vida, sino también como complemento de rentas diversificadas, integradas precisamente en cooperativas que les permiten acceder a mercados más grandes.

Y aunque la técnica debe aprovecharse y se aprovecha, esta debe introducirse en el sistema productivo sin perder ni desnaturalizar la parte tradicional de dicho sistema, que aporta la alta calidad del producto y genera la mayor parte de valor añadido al mismo, permitiendo la diferenciación y la adquisición de ventajas competitivas, especialmente en un mercado alimentario a veces saturado por un exceso de oferta promovido por sistemas de producción industrial y excesivamente intensivos. Dejemos al agua, un bien cada vez más escaso, y a la tierra callada seguir levantando y cuidando los olivos, para que, además de aceite, nos sigan dando paisaje, medioambiente y cultura, como siempre han hecho, pero para eso se necesitan campesinos, artífices y responsables de dirigir a la naturaleza en su acción, como coautores de la misma, para que no se vayan a la ciudad y sigan creando vida, paisaje y posibilitando que quienes ya se han ido, tengan siempre a su disposición un sitio hermoso al que volver.

Óscar Luis Alonso Cienfuegos, Univ. Internacional de La Rioja

Ana Isabel Otero Sánchez, Univ. Internacional Isabel I de Castilla