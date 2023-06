Inteligencia artificial, cambalache

Decía el tango «Cambalache» del pasado siglo XX que «hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio o chorro, pretencioso estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor». Pero el siglo XXI, en esos aspectos, va peor. Se ha elevado exponencialmente el número de quienes, a golpe de tutoriales de Youtube e Inteligencia Artificial, se creen una eminencia en cualquier cosa. O los que te aseguran que un curso a on line con muchas palabrejas en inglés vale tanto como estudiar una carrera. La ignorancia es atrevida (y que conste que un servidor es el primer ignorante del mundo) y ya es ingente el número de chavalotes y de personas de edad que saben de todo: de sociología, política, derecho, historia... Incluso de profesiones técnicas. Hay agrónomos, peritos y arquitectos doctorados sin haber pisado una facultad. Y en donde más pasa es, no podía ser de otra forma, en periodismo, aunque uno no haya juntado jamás más de 140 caracteres. Solo veo humildad ante la informática. Frente a esta ciencia, todos tarde o temprano reconocen que «mejor lo haga quien entienda de eso». Y aún así, casi ‘todo dios’ tiene un primo que «es un monstruo de la informática», algo que acrecienta el peligro. Pero el riesgo no parte del informático, sino del referido primo que presume de ello, del paleto que no distingue entre una red social y la publicidad pura y dura, por poner un ejemplo, pero que alardea de conocimientos por tener un pariente o un amigo que es el ‘no va más’ del teclado.

Y todo esto llegando al paroxismo gracias a la Inteligencia Artificial. En la UE se busca poner coto, o por lo menos que se identifique qué obra está hecha por humanos y cuáles por un robot que, de entrada, sabe de todo pero no distingue la verdad de la mentira. Incluso las democracias están en peligro ante la mayor amenaza de demagogia que hubiera podido soñarse, como han advertido recientemente los profesores Archon Fung y Lawrence Lessig, de la Universidad de Harvard y recogía este periódico recientemente. Ambos auguran cómo las campañas electorales se convertirán en luchas entre paquetes de Inteligencia Artificial, compradas a las grandes compañías, que mandarán a los electores los mejores mensajes (verdades o mentiras, da igual) para ganar las elecciones. Ya ni siquiera influirá si un candidato es más guapo que otro, y ni mucho menos la ideología o lo que está bien o mal: Lo que prevalecerá es quien tiene mejores algoritmos. Curiosísimos todos estos avances que nos transportan a más velocidad que nunca en la historia de la humanidad, aunque no sepamos hacia dónde. Jamás hemos ido tan rápido a ningún sitio. Aunque los expertos auguraban que antes de la Inteligencia Artificial Generativa nos encontraríamos con superordenadores cuánticos. Esta tecnología también parece que no tiene riesgo pero... ¿Y si les dijera que serían tan poderosos que podrían descifrar cualquier clave? Y no solo porque peligren los secretos y la seguridad de Estado, o porque alguien que tenga uno de estos ‘cacharros’ se convierta en el amo de las infraestructuras del planeta, sino porque, sencillamente, el comercio electrónico mundial dejaría de ser seguro y de existir. Y es que... ¡Ay, amigo! Los tiempos adelantan que es una barbaridad y es algo imparable. ¿O no? Porque también vemos que todo se frena cuando se les tocan sus amplísimos bolsillos a los muy poderosos.