Reto para la Diputación: las áreas lejanas

Estos pueblos ofrecen oportunidades reales a una migración eficiente siempre que se disponga de una percepción positiva de la migración como instrumento de revitalización de esas zonas deprimidas.

Pero la idea de asimilar a una población no es automática y necesita un diseño por parte de la Diputación Provincial que facilite el entendimiento de la diversidad de una migración diversa y de las especificidades de esas comarcas rurales.

Cualquier intento de rejuvenecimiento de estos pueblos aislados debe tomar en consideración los impedimentos que existen para ello, tales como déficit de infraestructuras públicas, restricciones al mercado laboral, vetos a la movilidad y diversidad de perfiles en los migrantes. Revitalizar estos pueblos no puede nacer de una estrategia centro-periferia.

Las áreas rurales lejanas tienen recursos, son oportunidades para poder vivir y se pueden integrar en redes translocales. No pueden tener un desarrollo local independiente, sino que forman parte de los interfaces rural-urbano, como es el caso de Priego y sus aldeas, Pozoblanco y su entorno, Fuente Obejuna y Peñarroya en los suyos.

Los pueblos pequeños son un ‘continuum’ y no son dicotomías. Su lejanía y su conectividad no son hechos independientes ni opuestos, sino que se condicionan mutuamente. Este concepto es esencial para una nueva política provincial. He tenido ocasión de leer lo que piensan los habitantes de esas zonas alejadas y rurales en Europa. No es sorprendente leer lo que sienten respecto del sistema político actual de sus países. Muestran una elevada desconfianza hacia esos políticos y manifiestan una notable atonía hacia ellos. Son fértiles suelos para nacionalismos, localismos y populismos.

Esto se ha demostrado en algunos pueblos que han presentado listas locales alejadas de los partidos políticos siguiendo el esquema de Teruel Existe.

En algunos casos extremos son listas enfrentadas a la inmigración.

En algunos pueblos de Córdoba, alejados de la capital comarcal y provincial, se percibe cierta desafección y resentimiento y se fortifica el localismo defensivo y quejumbroso en contra del centralismo y autoritarismo del partido político, como en el caso de Montemayor.

En algunos de los pequeños pueblos lejanos se percibe una mayor distancia social del núcleo urbano central comarcal y se sienten vulnerables ante lo que se decide en esas capitales comarcales. Lejos se sienten no sólo de Córdoba, sino de Priego, Pozoblanco y Peñarroya.

Y es que la lejanía no es solamente un lugar ni un espacio; se está convirtiendo en un modo de ser.

Esa instancia no es sólo un concepto temporal sino un anclaje en un espacio de los que allí viven aislados. La nueva Diputación Provincial debe mirar a estas personas como comunidades activas, que conservan el patrimonio cultural e histórico y que deben vivir conectadas con lo regional y lo global lo que les llevaría a excelentes consecuencias.

Estos pequeños y lejanos pueblos deben volver a ser algo central en este nuevo desorden mundial.

** Catedrático. Académico de honor