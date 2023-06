Una salamanquesa vive mi terraza. Al caer la tarde la veo deslizarse entre las macetas y los platos que tengo colgados en las paredes. Es ella, ella misma y no otra. Lo sé con seguridad porque tiene la cola lisa, sin las protuberancias cónicas que le cubren el resto del cuerpo, y corta, probablemente porque alguna vez la ha perdido y la ha regenerado. He buscado inútilmente la rendija o grieta que le sirve de escondrijo durante el día, pero ella es así, sólo sale al atardecer; mi terraza es su territorio de caza y no debe irle mal a juzgar por lo gordísima que está, tanto, que la he bautizado con el nombre de Fuensanta, por la semejanza que le veo en tamaño con el famoso caimán que figura como exvoto en un muro del Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta.

Según Ramírez de Arellano, el caimán fue traído de América, junto a otras curiosidades animales, enviado como recuerdo por viajeros cordobeses, pero según la tradición popular llegó con una crecida del río y sembró el terror y la muerte en las riberas del Guadalquivir, hasta que un cojo le tiró un pan abogado y, al abrir la boca para engullirlo, aprovechó para matarlo clavándole la muleta en la garganta. También según las creencias populares, siendo pequeña, me llegó la información de que si una salamanquesa te escupía en la cabeza o en los ojos, te podías quedar calva o ciega, así que en los cines de verano las vigilaba recelosa, aunque mi padre me dijera mil veces que son beneficiosas para el ser humano porque comen mosquitos, moscas, polillas, hormigas, arañas y hasta cucarachas. Lo de las cucarachas no me lo acabo de creer, pero en cuanto a exterminación de mosquitos, Fuensanta y yo formamos un equipo estupendo. De hecho, sin llegar a perderle el respeto, la miro con bastante agrado. Me encanta verla acechando a su presa con esos ojos sin párpados, con las pupilas verticales inmóviles, esperando el momento óptimo. Me gustaría comunicarle la simpatía que me inspira, pero creo que, más que como aliada, me considera una competidora en su cacería. Todas las tardes procedemos de la misma manera: yo enciendo una vela de citronella, cuyo olor ahuyenta a los mosquitos y los hace salir a la terraza, donde Fuensanta aguarda pacientemente para darse el festín. Dicen que la salamanquesa, cuyo rimbombante nombre científico es Tarentola mauritanica, en cautividad puede llegar a vivir 8 años. Desconozco la edad de la libre y salvaje Fuensanta, pero le deseo larga vida. * Escritora. Académica