Colegios domund: de muchas razas y colores

Una de las grandes diferencias de la escuela de ahora ahora es que antes el domund estaba muy lejos y era como una aventura en que te vestías de misionero y mirabas las estatuillas de niños negros o africanos, amarillos o mongólicos, rojos o amerindios y pardos o blancos caucásicos. En esta tarde noche de viernes en el patio del colegio de enfrente de mi balcón –que es la escenificación perfecta del confinamiento del covid- se está celebrando la fiesta de fin de curso, abarrotada de niños y padres. Y en un momento, aparte de acordarme de la escuela de doña Pilar, que le tiró un tintero a mi hermana en la cabeza, he visto las estatuillas de los niños del domund caminando por el patio de recreo junto a sus padres y amigos. Los más clásicos son los nietos de los dueños de tanto comercio chino como nos surten de todo, a horas imprevistas y de manera barata. Son los alumnos amarillos o mongólicos de los colegios españoles de 2023. Luego están los alumnos negros o africanos, que empezaron a llenar las calles de la Europa lejana el pasado siglo y que ahora son parte de esa esencia que salvará la natalidad hispana, que está de capa caída. Y los descendientes de nuestra particular y queridísima América –aunque algunos nos tachen ahora de conquistadores sin escrúpulos-, que llenan la avenida Vía Parque de una ceremonia de diálogo y saber estar en chiringuitos con lenguaje también brasileño o sentados en los bancos del paseo alargando la conversación en las horas en que la noche comienza a hacerse insoportable por la subida de sus calorías. Cuando nos vendían las ideas como una religión a la fuerza sentíamos a estos niños de los colegios de ahora como unos pobrecillos a los que teníamos que salvar para que no se condenaran.

Ahora, que no creemos que nadie se condene por haber nacido en mundos que no conocen la religión, vemos la distancia que hemos cubierto desde aquellos días en que nos montaban en un carrito vestidos de misioneros, nos tiraban calle abajo camino del choque inevitable y luego hacíamos recuento de la colecta de pesetas que habíamos conseguido para dársela al cura, que luego se las daría a los niños de las estatuillas del domund. Cuando la salvación de la religión católica estaba en marcha y todos los niños de fuera, menos los bautizados y confesados, iban a arder de un momento a otro en el infierno. Esta tarde veo que la historia con cordura se está asentando en algunos espacios de esta España querida que enseña a los niños a saber vivir y a conectar unos con otros. La vida tiene el mismo montaje desde toda la eternidad: seres humanos que intentan lo mejor. Por eso esta tarde noche, desde mi balcón, que da al patio del colegio donde los gatos buscaban novia por las madrugadas los días del confinamiento, he visto que la enseñanza de la religión ha tenido que adaptar al menos parte de sus conceptos: los que contaban con que algunas razas de colores distintos al blanco podían estar en peligro de quemarse en el infierno. No puede ser porque los estoy viendo a estas horas de esta tarde noche cantar y reír como hacen los chiquillos en el patio del colegio. O sea, felices, sin tener en cuenta para nada el color de su cara, ni el infierno, una concepción de ciertos mayores de edad. Los que quizá nunca pudieron vivir como un paraíso parecido a La Montaña Mágica los logros del hospital Los Morales, ese espacio de la Sierra de Córdoba donde la salud se torna fortaleza y vigor. O sentarse a comer en El Blasón, ese restaurante de la historia del Caballo Rojo que abren de nuevo, donde celebré mi primer premio periodístico de Córdoba, el Paco Natera, cuando iba a Madrid en avión y volvía en autostop. Cuando, seguramente, Los Pedroches esa comarca señalada, ya era una tierra de frontera, historia recogida recientemente en documental. Pero no me voy de fin de semana sin traer a esta página unas palabras que la compañera Emma Riverola dejó escritas en la última de este periódico el pasado jueves, 15 de junio: «¿Cómo construir defensas éticas cuando la impudicia se viste con los múltiples ropajes del poder?» Me estoy refiriendo, evidentemente, a Berlusconi y a la intransigencia de la ultraderecha, que se va comiendo parte de España.