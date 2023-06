Cine y familia: presencia de Dios en las películas

He leído con fruición estos días un libro que lleva por titulo ‘Cine y familia’, toda una joya literaria y cinematográfica, en el que se nos invita a descubrir los valores a través de las películas. Está escrito por varios autores, aunque en la portada figura el nombre del coordinador, Daniel Arasa, todos ellos relacionados con CinemaNet, una asociación sin fin de lucro que promueve valores humanos, sociales y educativos a través del cine. El proyecto cultural se basa en la idea de servicio, de formar y elevar a las personas a través de este medio audiovisual. Una de las películas que aparecen en las páginas del libro es ‘El inolvidable Simon Birch’, que narra la historia de la profunda amistad de dos preadolescentes, Simon y Joe. Simon tiene una enfermedad degenerativa, que se manifiesta en su diminuto tamaño y en una salud muy precaria. Sus padres nunca han admitido la realidad de su hijo y no le manifiestan ningún afecto. Joe vive con su madre soltera, Rebecca, mujer encantadora, que muestra una actitud maternal por Simon. Los dos amigos viven con intensa curiosidad su despertar a la sexualidad, lo cual provoca divertidas y casi esperpénticas situaciones. Pero, además de esas pequeñas inquietudes de su edad, cada uno de ellos está marcado por una preocupación: Simon está convencido de que su enfermedad se debe a que Dios ha pensado algo muy especial para él, le tiene encomendada una misión, que debe cumplir, pero no sabe cuál es; Joe, por su parte, tiene la fijación de averiguar quién es su padre. Simon está seguro de que en la vida todo tiene un sentido en el plan de Dios sobre el hombre, y su única inquietud es ser dócil a la voluntad de Dios y hacer lo que se espera de él. Tiene momentos de desánimo y vacilación, pero es capaz de permanecer receptivo a la voz de Dios para conocer cuál es su misión. «Espero que Dios me envíe una señal, como la zarza ardiendo de los diez mandamientos...», le confiesa a su amigo. Viendo la historia de Simon de principio a fin, se muestra claramente que Dios estuvo siempre con él y que ciertamente confiaba en ese pequeño niño deforme para ser su instrumento en la protección de la vida. La película constituye una auténtica lección de la presencia de Dios en el dolor del hombre y del sentido del sufrimiento cuando desde la fe, se orienta hacia el amor a los otros. Me viene a la memoria aquella gran revista de cine en los años 60 del pasado siglo, dirigida por José María Pérez Lozano, que llevaba por titulo ‘Film ideal’, palabras que había colocado en sus labios el papa Pío XII, al hablar del poder de las películas, en la difusión de los valores humanos. Fue la época de los cine-forums, en las parroquias, alentando a los jóvenes a adentrarse en el apasionante mundo del cine, como poderoso medio de comunicación de masas, ya que las películas nos ofrecen los entresijos de la vida misma a través de sus argumentos y contenidos. Hoy todo es distinto. Y a pesar de tantas cercanías y de tanta comunicación, más técnica que humana, las distancias entre muchos jóvenes y el mundo religioso son «siderales». Y es que, al entrar en la adolescencia, los chavales se rebelan cuando sienten que los adultos pretenden influir sobre sus ideas y actitudes. Defienden vivamente sus opiniones, cualesquiera que sean, a menudo, incluso, sin haberlas reflexionado a fondo, como algo propio muy razonable y valioso que el adulto pretende arrebatarles debido a prejuicios éticos que ellos consideran obsoletos y afortunadamente superados.

De ahí, el grave error que supone discutirles frontalmente sus ideas, opiniones o actitudes. Entonces, se ponen a la defensiva, dispuestos a mantener su postura, no tanto porque tengan razones que la justifiquen sino porque es «suya», y se sienten agredidos al pensar que se está atacando su propia libertad. Esa rebeldía natural hace que al abandonar la infancia, con no poca frecuencia el chico se aparte también de la fe y la práctica religiosa, lo cual supone una gran preocupación para padres creyentes. Por eso, la importancia del cine, maravillosa «fábrica de sueños», y de las películas con valores. Como dijo José Luis Garci, «el cine es falso, pero es sincero». Nos muestra la vida. Y el seno de un hogar puede convertirse en una improvisada sala de cine, donde contemplar en familia las mejores películas. Ver juntos una película y comentarla luego con calma es un buen recurso para ayudar a los niños a profundizar en temas humanos de gran calado, analizar las consecuencias de ciertas actitudes y discernir qué supone y qué exige alcanzar la plenitud personal y la auténtica felicidad. Me gustaría evocar aquellas palabras con las que el papa Pío XII calificaba un «film ideal»: «Debe responder a las aspiraciones de los espectadores que buscan descanso, instrucción, alegría, aliento o emoción». En el fondo, los mismos ingredientes de todos los tiempos. ** Sacerdote y periodista