Hablaron las urnas. Y dijeron...

Sucedía el 28M: acudíamos a las urnas para hacer uso del irrebatible derecho de elegir a nuestros representantes políticos.

-Y, ¿qué dijeron las urnas?

Todo parece indicar que clamaron al cielo por un rotundo cambio de nuestros gestores públicos. Resta por ver si está -o no- justificada la movida de la que nos dan cumplida cuenta.

A título de ejemplo ilustrativo, recurrimos a dos supuestos que acreditan la necesidad del cambio de rumbo político:

La llamada ley del ‘solo sí es sí’ fue elaborada por responsables políticos con una finalidad concreta: la defensa de las víctimas de violación. Pero... por aplicación de la misma se están produciendo unos efectos totalmente contrarios: la rebaja de las penas -cuando no la mismísima excarcelación- de muchos de los violadores. Lo que acredita una nefasta labor del político de turno y la imperiosa necesidad del cambio.

Por otra parte, fue noticia una sentencia dictada por el TSJCat, mediante la cual, el dicho tribunal formula petición de indulto al Gobierno para... rebajar (sic) la referida pena a dos años. Petición que enunció al amparo del artículo 4.3 del CP, que reza del siguiente tenor:

«3. Del mismo modo, acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre.../... la concesión de indulto...».

La sentencia objeto de comentario parece afectada de desafueros de tal calado que evidencian que el buen funcionamiento de la justicia brilla por su clamorosa ausencia. Y ello, por mor -entre otras muchas- de las siguientes razones:

El «indulto» «extingue» -pero no rebaja- la pena, como pretende el tribunal. Artículo 130, ordinal 4º del CP.

Por otra parte, es de observar que -como dejamos apuntado- el legislador utiliza un verbo -acudirá al Gobierno- en futuro simple que, en este supuesto, tiene valor imperativo -que no permisivo-. En consecuencia, la aplicación del indulto no siempre tiene la condición de concesión graciosa que le atribuyen el dicho tribunal y la RAE. En el supuesto objeto de análisis, la petición del indulto efectuada por el Tribunal al amparo del artículo 4.3 del CP resulta obligada, que no graciosa.

En todo caso, las urnas hablaron. Y se han pronunciado reclamando el cambio urgente de los responsables políticos actuales. La continuidad de los mismos supondría la continuidad de situaciones de injusticia como las referidas, y que deben ser cortadas por lo sano. Porque según Willy Brandt el... «permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen».

** Criminólogo