Sobre las formas de tratamiento

Entre los días 7 y 9 de este mes de junio se celebró en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz el IV Congreso Internacional de Formas y Fórmulas de Tratamiento en el Mundo Hispano-Luso. Quiero dar las gracias y mi más sincera enhorabuena al doctor Víctor Lara Bermejo, lingüista que ha capitaneado el comité organizador del evento, por la labor realizada. Pese a su juventud, cuenta con un currículum envidiable para muchos y ya se codea con especialistas de talla mundial. La envidia, y lo que se deriva de ella, es el peaje que a veces hay que pagar cuando alguien es muy bueno en algo y además trabaja con tesón para continuar mejorando. Sin embargo, aquí lo importante es destacar la suerte que tenemos de tener como profesor titular en una universidad andaluza al cosmopolita doctor Lara.

El título de la comunicación que he presentado en este congreso es ‘Análisis comparativo sobre el uso de las formas de tratamiento en el ámbito escolar en España y en Portugal’. En otras palabras: ¿cómo se dirigen los alumnos españoles y los portugueses a sus profesores? Históricamente, en las relaciones que se daban entre profesores y alumnos se aceptaba tácitamente que los docentes ocupaban una posición jerárquica superior a la de los discentes. En España, esta aceptación ha ido desapareciendo sobre todo en las últimas dos décadas entre las generaciones más jóvenes, e incluso entre muchos padres, que ya no son tan jóvenes. Actualmente, los alumnos tienen interiorizado que ya no dependen tanto de sus profesores para aprobar el curso ni para solucionar cualquier problema. Este cambio social se ve reflejado en la manera en que los estudiantes se dirigen a sus docentes, en tanto en cuanto las formas de tratamiento representan uno de los lazos de unión más claros entre la estructura de la lengua y la de la sociedad. Para un lingüista, los resultados de la investigación son los que son: se recogen, se analizan y se presentan. Para el lector no especialista, diré que los datos son buenos o malos según el punto de vista y la mentalidad de la persona que los interprete. Incluyo brevemente algunas tendencias: casi el 100 % de los niños y adolescentes españoles encuestados en los últimos tres años tratan a sus profesores de ‘tú’ y con apelativos que no hacen justicia a su interlocutor, posibilidad que no pasa por la cabeza de un niño o adolescente portugués. Eso sí: los alumnos españoles a veces son sinceros y reconocen en un porcentaje bastante elevado que no se dirigen a sus docentes con las formas de tratamiento adecuadas.

Yo no afirmo que no haya alumnos portugueses maleducados y que al otro lado de la frontera no se comporten mal: aunque sea de Perogrullo decirlo, habrá de todo en cualquier lugar al que uno vaya. Simplemente defiendo que en el país vecino se sigue manteniendo la aceptación social de que, en una escala jerárquica, los docentes están en un nivel superior al de los discentes, lo que hace que no desaparezcan ni el respeto ni el clima de convivencia pacífico deseados. Traducido: en Portugal se respeta el estatus de los profesores, mientras que los homólogos españoles no merecemos ni un ‘usted’, ni un ‘por favor’, y, en la mayoría de las ocasiones, ni un simple reconocimiento.

** Lingüista