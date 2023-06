Más allá de ese juego de las famosas «citas a ciegas», tan televisivas y que recorren las redes sociales, donde no sabes quién será el interlocutor de un encuentro inesperado, está la otra situación de quienes viven cegados por el trabajo sin descanso, o bien por la codicia y el deseo de tener más hasta el infinito. Otros caminan cegados por las ideologías que anteponen a cualquier prisma diferente. Otros, en cambio, por las religiones o los deportes hasta convertirse en fanáticos. Algunas veces, incluso en fundamentalistas totalitarios e intransigentes que denigran todo lo que sea diferente.

Pero de nada de eso versan estas líneas. No les hablaré de la ceguera emocional, ni de la espiritual sino de la física. De la semana de sensibilización con las personas invidentes que estamos celebrando en toda Andalucía con una intensa agenda organizada por la ONCE, bajo el lema ‘Contigo Transformamos Vidas’, donde esta organización que nació en diciembre del año 1938 en nuestro país y es prototipo en todo el mundo, trata de acercarnos a la realidad cotidiana de las personas invidentes, para que tomemos conciencia de sus problemas y aspiraciones. Entidad que cuenta con cerca de 1.400 personas usuarias y afiliadas en nuestra provincia y 400 trabajadores, de los 15.315 afiliados y 5.601 vendedores que hay en Andalucía. Desarrollando una labor espectacular en materia de inclusión social de todos los ciudadanos, a favor de la normalización, la autonomía personal, la accesibilidad universal y la vida independiente de sus usuarios.

La actividad de la ONCE es inmensa, abarcando campos tan distintos como la educación inclusiva, el apoyo al empleo, cultura y ocio, deportes, voluntariado y sensibilización, entre otros retos como la petición de una agenda social y las mejoras legislativas. Además de la magnífica audición del repertorio de la Orquesta de Plectro de la ONCE Ciudad de los Califas que se realizó hace unos días en la Magdalena, uno de los actos de la semana al que pude asistir, convocado por el Grupo Social de la ONCE de la mano de la Confederación de Empresarios de Córdoba, fue la participación en un «desayuno a ciegas», donde todos los invitados vivimos una experiencia inmersiva de un acto tan cotidiano como compartir un desayuno, eso sí, con un antifaz en el rostro. Vivir durante una hora la inseguridad de lo que tienes a tu alrededor, los problemas de poder desenvolverte, relativizar tus prisas, potenciar al máximo todos tus sentidos, o que sea un reto untar la tostada o servirte el zumo, ha sido una experiencia que me acerca -aunque sea sólo un poquito- a la realidad de quienes sufren la limitación visual, sabiendo que el 90 por ciento de los estímulos los recibimos a través de la vista. Escribía Isaac Asimov que, si cada año estuviéramos ciegos por un día, gozaríamos en los restantes trescientos sesenta y cuatro. No me cabe duda. Los obstáculos son el coste de la grandeza. Y la vida está llena de historias de superación de personas anónimas y de otras muchas que nos enriquecieron a todos pese a esta limitación: pianistas como Ray Charles o Tete Montoliú, escritores como Jorge Luis Borges, o cantantes como Stevie Wonder o José Feliciano nos regalaron a todos su sensibilidad y arte.

Nuestra enhorabuena al director en Córdoba de la ONCE, Francisco Valderas, por esta iniciativa y a su fenomenal equipo humano, que está consiguiendo su objetivo de un Grupo Social de la ONCE más fuerte en pro de sus afiliados y de la sensibilización, empatía e inclusión de la población cordobesa en general.

** Abogado y mediador