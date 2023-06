El álgebra de Sumar

La propuesta de Sumar liderada por Yolanda Díaz parecía de sentido común, ante la disparatada multiplicación y dispersión de la izquierda más centrífuga y radical, que es consecuencia de uno de sus pecados originales: creer que cualquier producto de la imaginación se puede llevar al poder. El problema del eslogan ‘Otro mundo es posible’ es que se multiplica hasta el absurdo en los imaginarios de todas las izquierdas posibles. Y luego surgen los conflictos ideológicos irresolubles, las contradicciones personales, las luchas fratricidas, el caos, la desilusión y el desapego político.

A simple vista, no es difícil ver que Sumar puede ser rentable para las elecciones generales. Las cuentas están claras. ¿O solo lo parecen? En principio, si todos esos par-tidos van juntos, conseguirán más escaños. Pero esto solo es así creyendo que el ejercicio de sumar se basa en una sencilla regla aritmética, como 2+2 son 4. Los dominios en los que se mueven los partidos y los votantes, sin embargo, no se pueden manejar con la aritmética. Como mínimo habría que recurrir al álgebra. Para predecir los eventuales resultados del proyecto de Yolanda Díaz, habría que imaginar esta coalición como una expresión algebraica, como un polinomio compuesto por la suma algebraica de varios partidos o monomios (Sumar = ax2 - bx + c, por ejemplo). Y dejo a la imaginación del lector qué partido estaría representado por ax2, cuál por bx y cuál por c. Las expresiones algebraicas son más precisas para describir la complejidad de entes como partidos políticos o poblaciones de votantes. No son simples números, sino que, a ambos, hay que reconocerles vida propia. De hecho, a veces, para poder predecir la realidad, las expresiones algebraicas llegan a ser de unas matemáticas complejísimas.

Algo que no debería pasarse por alto en una suma algebraica como la del proyecto Sumar es que, según los valores numéricos concretos que tomen la x, la a, la b y la c, la suma algebraica puede dar cero. Eso es algo que cualquier estudiante de la ESO acaba sabiendo, por poco interés que ponga en las matemáticas. En este caso concreto, no está nada claro aún el papel que jugará en el polinomio Sumar el monomio Podemos, al que aún se le presupone cierta vida propia, y a su no menos complejo universo de vo-tantes.

Sumar, en realidad, debería llamarse Recomponer. El espacio político y los votantes potenciales de Sumar son los mismos a los que consiguió convencer Podemos en su día. Lo que logró Podemos fue construir una expresión algebraica relativamente compleja bajo la forma de un polinomio confederal de múltiples monomios dispersos por el Estado Español, por usar su terminología. El frágil equilibrio algebraico de ese polinomio se fue deshaciendo poco a poco y todo apunta a que acabará por hacerse cero. Sumar llega para intentar recomponer el desastre. Pero no todos los mundos son posibles. Ni siquiera en las matemáticas. Para que Sumar sume efectivamente, se tendrá que dar la circunstancia de que la mayoría de los votantes de los distintos partidos de la izquierda radical hagan de tripas corazón, se traguen el orgullo por haber perdido las elecciones municipales y regionales, recuperen la ilusión, y acepten ciertos sacrificios ideológicos. No olvidemos que, para muchos, el PSOE e incluso Más País son de derechas. Además, esa operación de concentración no debería competir con el propio PSOE, no sea que lo que se gane por un lado se pierda por el otro, como ha pasado con Más Madrid y el PSOE madrileño. Porque también hay que recordar que el verdadero objetivo de Sumar no es unificar a la izquierda radical, sino poder luego sumar una mayoría absoluta con el PSOE para reeditar el mismo gobierno de coalición que hemos visto des-componerse en menos tiempo de lo que tardó en pergeñarse.

Y yo me pregunto: ¿nadie en la izquierda va a reconocer la realidad, ya revelada en muchas elecciones previas, y preguntarse por qué los españoles estamos desplazando el centro del espectro político hacia la derecha?

* Profesor de la UCO