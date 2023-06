Hay gente que lo tenía todo para llegar donde quería y no llega. Gente que llega sin tenerlo, por suerte o un descomunal esfuerzo, que luego no es capaz de arar la tierra conquistada. Hay gente engañada sobre sus talentos, sobre su capacidad, gente que no merece el talento que tiene. Gente que acaba en sitios en los que no suele acabar la gente como ella, para bien y para mal. Hay quien vive el caso terrible de haber llegado a la puerta, haber atravesado el umbral de lo deseado, pero ser expulsado sin remedio, por caprichos propios o ajenos o del destino. Hay quien florece para morir en el acto: tanta tierra regada y tanto batallar para aborrecer la victoria, los dedos hundidos en el légamo.

Pertenezco a una generación dada a fabular sobre vidas alternativas: desde pedir becas para escribir novelas en París (¿sigue eso siendo moderadamente respetable o ya sólo es punk malabarear sinonimias en una pedanía abandonada?) a coronar complicadísimas profesiones, al final un poco fatuas. Todo es cruzar brazos en Linkedin y motivarse, es decir, darse motivos, explicarse constantemente por qué se hace lo que se hace, que es señal de estar haciéndolo sin querer. Pero, ¿se dejaría de fabular con otras vidas viviendo ya la deseada? Ya con el grial en la mano, rebosante, las comisuras manando sobre los enemigos, ¿qué? Entonces, ¿qué? Puede adivinarse la insatisfacción de la gente conforme más varía su vida del día de su boda. Y se ven de cuando en cuando ojos de mako, relucientes, alimentados en su momento para una fuerza y una gloria concretas (como soldado en el ‘Final Fantasy VII’) y luego errantes, mirando al vacío y vistiendo la frustración como galones. También se jerarquiza el fracaso según lo que se intentara. Había antes una dignidad silenciosa con estas cosas, mayor temor al ridículo. Se escribía la novela o el sainete y se depositaba en un cajón. Se pintaba, cantaba o actuaba en un rato libre, con cierta incomodidad, sin aspavientos. Siempre estamos dispuestos a ponernos en manos de la hipocresía ajena, como quien deja el ego en una lavandería. Pero ahora se hacen las cosas y se pide el carné correspondiente: de artista o de listo oficial o de duro o de sabio o de lo que cada uno quiera que le esculpan en el epitafio. Está en los demás el infierno y la burocracia. En las vidas alternativas, más que sopesar qué tendría que haberse hecho para medrar, habría que medir la sombra de haber sido cobarde, o malo o mentiroso, o cómo se quedan tiznados los ojos después de haber sido ingrato, o asesino. En todas las alternativas se acaba rindiendo cuentas. *Abogado