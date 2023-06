Está claro que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Y por supuesto, la enseñanza obligatoria desempeña un papel crucial en la formación de las personas. Nadie discute que su objetivo es brindar las herramientas necesarias para su desarrollo personal, social y profesional. Sin embargo, en los últimos años estamos siendo testigos de un preocupante déficit en este ámbito, que pone en riesgo el futuro de nuestras generaciones. Uno de los principales problemas en la enseñanza obligatoria es la falta de recursos. Muchos centros educativos no cuentan con el presupuesto suficiente para proveer a los estudiantes de los materiales y tecnología necesarios para una educación de calidad. Esto se traduce en aulas sobrepobladas, libros de texto obsoletos y la ausencia de equipos informáticos y acceso a internet en condiciones adecuadas. Otro aspecto preocupante es la falta de formación y capacitación de los docentes. A menudo, los profesionales de la educación no reciben la preparación adecuada para afrontar los desafíos actuales en el aula. Esto incluye la falta de formación en nuevas metodologías pedagógicas, el uso de tecnologías educativas y la atención a la diversidad de estudiantes con diferentes habilidades y necesidades. Además, el currículo educativo sigue siendo demasiado rígido y centrado en la memorización y la evaluación cuantitativa. Esta orientación hacia la obtención de calificaciones en exámenes estandarizados sigue generando una enseñanza superficial y desmotivadora, que no fomenta el pensamiento crítico, la creatividad ni el desarrollo de habilidades socioemocionales. El resultado no es otra cosa que un enfoque «talla única» que no atiende a estas diferencias individuales. El saldo al final de este curso lo seguimos sufriendo: la exclusión de algunos estudiantes, el abandono escolar y la perpetuación de desigualdades sociales.

*Mediador y coach