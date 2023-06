«Esta lista es el bien absoluto. Esta lista es la vida. Más allá de sus márgenes se halla el abismo». A todos nos suena esta cita, una de las más memorables de la historia del cine. Es la que pronuncia Ben Kingsley trasmutado en el papel de Itzahk Stern, después de mecanografiar hasta en los márgenes el pasaporte de la salvación. No se frivoliza el holocausto con la película de Spielberg. Todo lo contrario, pues contribuye a no deshilachar la memoria con la compunción ante la barbarie. Y ayuda a relativizar nuestras pequeñas miserias, como las que sitúan el abismo ya no fuera de la grandeza de una cuartilla, sino en el propio orden de prelación de los inscritos.

Las evocaciones fílmicas son inmensas ante el rocambolesco engarce de Sumar. Aquí empella ‘Titanic’ pues ante aquella proclama primigenia de abolición de las castas políticas, los cuadros de Podemos exhiben sin pudor sus pasajes de primera para salvarse del naufragio. El ansia de acomodarse en los primeros puestos es mejor indicio de vacas flacas que cualquier pronunciamiento demoscópico. Y, en menor medida, la mano de hierro de Ferraz con sus propias listas denota la intención de pertrecharse de los más fieles, incluso de los desterrados, para preparar una hipotética travesía del desierto. Mal haría la derecha aplicando a sangre y fuego una ‘damnatio memoriae’ frente a los derechos sociales alcanzados. Desgraciadamente, la coartada se la propicia la arrogancia y las luchas intestinas de una izquierda más preocupada por ajustar cuentas con el fuego amigo. Este es un país que se ha pirrado por los autos de fe; que se pertrechaba de coles y tomates pochos para acertar en el sambenito que se enfilaba hacia la pira. Y habitualmente, amolaba su iracundia en el caído en desgracia desde las alturas del poder. Con Irene Montero se quiere actualizar la ‘Letra Escarlata’, el pasacalle de una líder que ha descorchado prepotencia, arquetipo del vértigo de estos tiempos que fagocita a sus próceres a la edad en la que el común de los mortales empieza a tontear con el mercado laboral. Montero se ha trabajado sus visceralidades, tanto que para sus odiadores se ha convertido en el reverso de Clara Petacci, o de una María Antonieta que seducida por el eros del cadalso levanta en el último momento el puño para vindicar la aristocracia de la Internacional. Si la humildad es un hilo, le faltó carrete para coser esa red con la que pretendía atrapar a los poderes fácticos. Tampoco le sobró inteligencia emocional, esa que ahora pretende racionar Yolanda Díaz entre su levantisca tripulación. Desde la estética de la transgresión, resulta poco ortodoxo que el empuje anímico de la renovación coincida con una sugestión capitalista, porque Yolanda también es la ambición rubia. Más se retrata su iconografía. Una década ha pasado del anagrama rompedor de Podemos a visionar el rostro de la ministra de Trabajo en las papeletas, Santa Evita que ilumine hasta a los analfabetos; el miedo, la contrición y el empacho a que, ante tanto entrecruzamiento de siglas, se pierda algún voto más por el sumidero de la sofisticación. Este Gobierno ha hecho cosas positivas, pero cunde la sensación de que su pedagogía imperante es la del desánimo. Irene Montero ha sido devorada por su propia obra, un feminismo forjado no en el consenso de los avances sociales, sino en la Intelligentsia. Pero miedo da a que, si se consuma un cambio de ciclo, se produzca el viraje de Hawthorne, repartiendo a diestro y siniestro letras escarlatas. Las mayorías no hay que alcanzarlas desde el puritanismo, sino desde la concordia. ** Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor