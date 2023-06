Casi todos mis amigos van al gimnasio. Mis amigas también, pero un poco menos. Ellas prefieren caminar o jugar a las cartas o las dos cosas. No sé si ellos juegan a las cartas o al dominó y casi prefiero no saberlo, pero algunos ven juntos los partidos de fútbol que televisan en canales privados. La cuestión es que unos y otras están muy satisfechos de los resultados de sus ejercicios físicos y muestran orgullosos las mejoras en sus abductores, bíceps, pectorales y abdominales. Son la prueba viviente de la influencia que las endorfinas ejercen sobre la alegría, la euforia y, en definitiva, la felicidad. A mí, que cíclicamente he ido y dejado de ir al gimnasio varias veces, me causan cierta envidia, aunque sé que el momento que atravieso no es el ideal para activarme en ese sentido. Mi proyecto deportivo más próximo es unirme a los que recorren el paseo marítimo entre Fuengirola y Carvajal ida y vuelta, total, 8 kilómetros de nada. ‘Kira’, mi perra, que en la noche de san Juan cumplirá nueve años y me acompañará en la aventura, está emocionada y rejuvenecida. Como si fuera al gimnasio.

Todo esto me lleva a pensar en la operación bikini, de la que anualmente se hacen eco periódicos y revistas, destinada a deshacernos de esos kilos, traducidos en lorzas, michelines, celulitis y demás miserias, que hemos ido acumulando bajo los abrigos. Lo cierto es que este año la operación bikini se está viendo enturbiada por la operación votaciones. El 23 de julio estaré en Fuengirola. Después de estudiar el asunto detenidamente, he desechado el voto por correo a causa de ese plazo en el que tendría que esperar a que me llegasen las papeletas al destino elegido; además, entre idas y venidas, invertiría más tiempo que en coger el coche y plantarme en Córdoba. Claro que, si todo el mundo piensa lo mismo que yo, para Correos será un alivio, pero la autovía se convertirá en una feria. Será curioso, por otra parte, ver cómo los empadronados en localidades con mar, que suelen aprovechar los domingos para pasarlos en la playa, van a votar con chanclas y toalla al hombro, más o menos enarenados, según lo hagan antes o después. Y no les digo nada de cuando se cierren los colegios electorales y haya que meter en la urna todos los votos por correo, que van a ser muchísimos; ya se habla de 15.000 empleados de Correos de refuerzo. Todo esto, pensando que no me toque estar en una mesa electoral. Otra feria. *Escritora. Académica