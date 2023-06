Hoy celebramos la solemnidad del Corpus Christi, una fiesta tardía en la historia de la Iglesia, que no surge hasta el año 1264, en tiempos del papa Urbano IV, pero todo un «vendaval de amor» que brota de la eucaristía, «manantial de agua viva que salta hasta la vida eterna». Un año más, la custodia de Arfe recorrerá las calles de Córdoba, en el homenaje ardiente que los cristianos rendimos a la presencia de Cristo en la eucaristía que, en palabras de san Juan Pablo II, «es la gran escuela de amor fraterno». La gran impulsora de la fiesta del Corpus fue una religiosa agustina belga, la beata Juliana de Cornellón, que en sus «visiones» contemplaba la luna llena pero oscurecida por un lado. El Señor le manifestó que este «oscurecimiento» se debía a la falta de una fiesta litúrgica dedica al Corpus Christi. El obispo de Lieja la instituyó poco después en su diócesis y algunos años más tarde era declarada fiesta de toda la Iglesia. Y pronto se asocia esta celebración con las grandes procesiones del Cuerpo de Cristo por las ciudades medievales, con el magnífico oficio litúrgico compuesto por Tomás de Aquino, con las maravillosas custodias de esa gran familia de orfebres que trabajan en España, los ‘Arfes’, auténticos escultores del metal, con los autos sacramentales de Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón. Con unas palabras o con otras, el Corpus es la fiesta de la humanidad de Jesús, de la presencia de Dios entre nosotros. Dios es carne que nace, que goza y sufre, que da y recibe, que muere y resucita; carne, unida a la sangre que es, con la respiración, el signo fecundante de la vida. Desde la perspectiva teológica, Dios se ha hecho carne para que seamos en él un cuerpo carnal, no meramente espiritual, de ideas y oraciones. Y una carne que no se abre en amor, -comunión-, a otros, no es cristiana. En la eucaristía comienza «la resurrección de la carne», según el Credo. Por eso, hoy podemos hablar de las tres procesiones del Corpus Christi. Primera, la procesión eucarística, la de la presencia real de Cristo bajo las humildísimas apariencias de un poco de pan y un poco de vino, que se alza en el esplendor de las custodias para recorrer nuestras calles, testimoniando así la obligación de llevar a Cristo a nuestros ámbitos cotidianos, donde convivimos y donde hay que sembrar solidaridad en todos los rincones y plazas, como él hizo: «Por donde pasó hizo el bien». Resumiéndolo en una bella frase de una poesía de monseñor Casaldáliga: «Comiéndote sabremos ser comida». La segunda procesión del Corpus es la de los «Cristos rotos», la de tantas personas como sufren, como lloran, como se sienten abandonadas y rotas, fracasadas y en soledad. Por eso, hoy celebramos el Día de la Caridad, jornada que nos apremia a contemplar las cifras dramáticas de tantas personas necesitadas, recordadas por los obispos de la subcomisión para la Acción Caritativa y Social: «Personas que sufren una precariedad laboral creciente, especialmente los jóvenes y las familias; personas que viven situaciones de exclusión social cada vez más severas; personas que huyen de la violencia de tantos lugares del mundo, de la pobreza extrema, sin papeles y sin derechos». Y la tercera procesión del Corpus, es la de los «Cristos vivos», la de los «cristianos de a pie», comprometidos con su fe, que salen al encuentro de los hermanos para «curar heridas y dar calor a sus corazones».

Vivimos tiempos de crisis acumuladas. Tras la pandemia, vino la guerra de Ucrania, el aumento de la movilidad humana, la evolución del coste energético y la inflación. Esta situación ha acrecentado la pobreza y la desigualdad y ha alimentado la desesperanza. El informe de Cáritas y la Fundación Foessa nos presenta algunas situaciones sangrantes en nuestro país. «Ante esta realidad, subrayan nuestros obispos, no podemos permanecer como espectadores, ni siquiera como meras voces críticas, sino que estamos llamados a ser parte activa en la rehabilitación y auxilio de las sociedades heridas». Se nos invita, porque celebramos el sacramento del amor y de la esperanza, a ser «agentes de vida buena y nueva»: «Dios sigue derramando en la humanidad semillas del bien». Hoy, día del Corpus, me gustaría evocar aquellos versos magníficos de Pablo García Baena, describiendo la salida de la custodia de Arfe, de la catedral de Córdoba: «Un éxtasis de incienso flota al compás de la música...Trémulas campanillas anuncian la Custodia, en suave temblor de cristal y trigo. La cera goteando marchita los bordados ‘Y la piedad vuelca sus bandejas de flores / ante la enhiesta espiga, que guarda entre sus oros, / como un pétalo blanco de virginal harina, / el limpio corazón del Sacramento’». *Sacerdote y periodista