El plumero del CIS

Hace algunos meses me topé con un artículo escrito por el Sr. Tezanos. Sí, ese político, sociólogo, profesor y presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, el que realiza los sondeos electorales, apodado por el vulgo «el adivino», dados los últimos resultados. Me detuve en su lectura, que no me ocupó mucho más tiempo que lo que tarda el CIS en dar mayoría absoluta al PSOE.

Decía el autor que el término «político» tenía connotaciones antipolíticas para la sociedad como residuo ideológico propio de culturas predemocráticas por culpa de Franco. Narraba que, siendo niño, emitiendo el NO-DO las imágenes de una manifestación patriótica convocada en la plaza de Oriente, por críticas internacionales al Gobierno, se escuchaba al dictador decir «¡Esos que nos critican son unos... polííticooooos!». Afirmaba Tezanos que al desprestigio de la figura del político había contribuido el caudillo por aquella frase repetida en más de una ocasión a sus propios ministros: «Haga Ud. como yo, D. Fulanito y no se meta en política». No satisfecho el referido Sr. con recurrir a la memoria histórica para señalar culpables de ejercicios de libertad de expresión y opinión, con total y plena desfachatez, -que comparte etimología con el término «facha»-, culpaba a determinados medios de comunicación social por hablar de los políticos con sentido peyorativo e imputaba a los ciudadanos por realizar en conversaciones cotidianas afirmaciones tales como «los políticos se pasan el día descalificándose y no ocupándose de los demás» o «sólo atienden a intereses propios y no al interés general», estar penetrando el carcoma de la antipolítica en la sociedad, conduciendo así a la autocracia y al cuestionamiento democrático. Revisando mentalmente una campaña electoral en la que nuestro presidente anunciaba en los medios medidas electoralistas antes de su consulta y votación en Consejo de Ministros. Que a la desesperada y entre algunas decisiones desternillantes decidía convertir en cinéfilos a nuestros abuelos por dos euros semanales y, comprobando su reacción tras la derrota, que ya que estamos en modo celuloide, no se me representa mejor imagen que Jack tirando de la tabla a Rose y gritando: «¡Si yo me ahogo, aquí se ahoga todo el mundo!». No me queda otra que replicar: ¡Sr. Tezanos, su «princeso» sí que desprestigia la figura del político! * Abogada especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social