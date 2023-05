Lo que piensas importa

Me ha sorprendido el eslogan de PSOE en nuestra ciudad para estas elecciones municipales en Córdoba porque, además, me ha inspirado esta columna. Y por eso tengo que hacer lectura del resultado muy positiva pensando en ese dicho que resume un análisis social muy bello. Y creo que todo el mundo o casi todo el mundo piensa y critica y opina sobre estos resultados, pero parece que no ven o no aprecian lo realmente importante: la grandeza de la democracia. Porque podemos decir que esta democracia no es tan de verdad como creemos y que los poderes económicos son los que parten el bacalao. Eso podrá ser cierto en parte, pero no lo es menos que nuestro sistema tenga la capacidad inapelable de cambiar a los que ostentan los máximos puestos de responsabilidad y los principales foros de decisiones y de poder de nuestras ciudades. Se podrá decir que las macro decisiones las tiene en su mano el poder económico. Pero todo no es eso. Hay muchos aspectos decisivos de esta realidad en la que no forman parte esos grandes poderes oscuros. Y en esa parte de la realidad que también es decisiva, nuestra gran nación posee y disfruta de un sistema donde el pueblo tiene la divina facultad y el sagrado poder de tener capacidad de cambiar a los poderosos y a los gobernantes y mandarlos para su casa. ¿En serio se han parado a pensar en la suerte que es para la gente tener esa prerrogativa? Creo que las muchedumbres de votantes deberían sentirse emperatrices y emperadores de una gran sociedad porque solo los grandes emperadores tuvieron la fuerza para cambiar de un plumazo a los gobernantes que les precedían o que los rodeaban. Miren el partido socialista, un partido de toda la vida que se hace llamar del pueblo, con la rosa de los trabajadores en la mano y la supuesta supremacía moral de la izquierda... pues ha sido desalojado de la mayoría de los Ayuntamientos y de las Comunidades Autónomas. Es decir, personas que se creían importantes e incluso socialmente privilegiadas y superiores, el pueblo las ha mandado al paro. Pero es que creo que, al menos en Córdoba, en ello ha colaborado su propio eslogan de campaña: lo que piensas importa. Ya ves tú si importa que mira lo que les ha pasado. Este dicho alaga nuestro sistema porque lo que piensas, lo votas y los votos cambian a los gobernantes. Muy bien. Pero se han equivocado, aunque sea para bien porque no les ha servido para atraer el voto, sino que ha significado el precedente de lo que ha pasado. Es como decir a la pareja amada: te quiero tanto, que quiero que seas feliz, aunque sea con otro. Pues nada, ahí lo lleváis.

*Abogado