El papa Francisco recuerda con frecuencia que «el mundo contemporáneo está en continua transformación y se encuentra atravesado por múltiples crisis». Y afirma que «no estamos viviendo simplemente una época de cambios sino un cambio de época, una metamorfosis no sólo cultural sino también antropológica que genera nuevos lenguajes y descarta, sin discernimiento, los paradigmas que la historia nos ha dado». Así, la posverdad se reivindica como el último refugio del ciudadano que, cuando no se fía de nada, se fía de sus emociones, de sus convicciones. En una de sus últimas entrevistas con motivo de los diez años de pontificado, el papa Francisco destacaba la necesidad de coherencia, pasión y servicio en la política, en un contexto especialmente complejo para la paz y la convivencia. La encíclica ‘Hermanos todos’ ofrece una serie de guías para acercarse a lo que él denomina «la buena política», que ayude a caminar hacia el bien común y hacia la amistad social. De ahí, la importancia que tiene la jornada electoral de hoy, en la que somos convocados hacia el bien común. El Papa señala como uno de los pilares de ese bien común la educación. «Cada cambio -subraya Francisco-, necesita un camino educativo que involucre a todos. Para ello se requiere construir una «aldea de la educación» donde se comparta en la diversidad el compromiso por generar una red de relaciones humanas y abiertas. En una aldea así es más fácil encontrar la convergencia global para una educación que sea portadora de una alianza entre todos los componentes de la persona: entre el estudio y la vida; entre las generaciones; entre los docentes, los estudiantes, las familias y la sociedad civil con sus expresiones intelectuales, científicas, artísticas, deportivas, políticas, económicas y solidarias». Estas palabras del papa Francisco nos colocan en la tesitura de dos hermosas actitudes: en primer lugar, tener la valentía de colocar a la persona en el centro, y en segundo lugar, la valentía de formar personas disponibles que se pongan al servicio de la comunidad. El servicio es un pilar de la «cultura del encuentro». Significa inclinarse hacia quien tiene necesidad y tenderle la mano, sin cálculos, sin temor, con ternura y comprensión, como Jesús se inclinó a lavar los pies de los apóstoles. Servir significa trabajar al lado de los más necesitados, establecer con ellos, ante todo, relaciones humanas, de cercanía, vínculos de solidaridad.

La semana pasada tuve el honor de presidir la Eucaristía, organizada por los profesores y alumnos del colegio de la Inmaculada, de nuestra capital, con motivo de la fiesta de santa Vicenta María, fundadora de las Hermanas del Servicio Doméstico de la Inmaculada Concepción. A finales del siglo diecinueve, Vicenta María fue una mujer sensible a las carencias de las jóvenes que llegaban a Madrid, buscando trabajo en el servicio doméstico, y vio la necesidad de crear una organización que amparase a estas jóvenes y les procurase una formación para afrontar sus difíciles retos. La Congregación de las Religiosas de María Inmaculada, como se las conoce popularmente, fue fundada en Madrid el 11 de junio de 1876, con el objetivo de «atender a las jóvenes que, lejos de su hogar, se veían obligadas por razones de trabajo a vivir en nuevos ambientes y condiciones laborales». Tres hermosas virtudes marcaron la vida de Vicenta María: primera, su visión de uno de los problemas de su tiempo; segunda, su vocación de servicio, buscando la mejor solución; tercera, su espiritualidad, centrada en la caridad. A los diecinueve años, tras visitar con frecuencia hospitales y hospicios de Madrid, acompañando a una tía suya, ya sintió el deseo de consagrarse a Dios, dedicando su vida a las personas más necesitadas. La fundadora de las Religiosas de María Inmaculada se alza en esta hora como modelo de una mujer de vanguardia, detectando «problemas y necesidades de su época» y buscándole solución, desde la orilla de la fe. Esta mujer, que murió muy joven, con cuarenta y tres años, nos invita a abrir nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad. Y tras contemplarlas, al menos, recitar como plegaria los versos del poeta Borges: «No puedo cambiar ni tu pasado ni tu futuro, pero cuando pueda estaré a tu lado. No puedo poner fin a tu sufrimiento, pero puedo llorar contigo. No soy gran cosa, pero soy todo lo que puedo ser».