Desde la democracia a la tiranocracia

Aceptando la existencia de las falacias etimologistas que tienden a confundir el significado original de un término o una expresión con su verdadero significado, es fácil poder afirmar con Winston Churchill que la democracia es un sistema político y social estúpido que sólo se salva porque el resto de sistemas son más estúpidos aún. Hemos creído que democracia es el poder del pueblo, tal y como indica su etimología y, sin embargo, todos sabemos que, en el fondo, sólo consiste en el duro ejercicio que algunos tienen que realizar para aceptar la derrota, el fracaso, la frustración, sin posibilidad alguna de rebelión --que la convertiría en otro sistema de distinta denominación--, mientras que otros toman el sillón del poder en el que, además y con ahínco, tratan de perpetuarse a toda costa, incluso con métodos de dudosa procedencia y con consecuencias nefastas. De hecho, en estos días y desde otro ámbito distinto al de la política, estoy viviendo muy de cerca esto de «apoltronarse» en el sillón. Si te sientes seguro en el poder, con un muro de respaldo seguro que impida entrar a los «enemigos», entonces ocurre un fenómeno por el que la democracia se convierte progresivamente en tiranocracia. Lo hemos vivido estos días pasados, al menos en mi barrio de Puerta Nueva, con la incesante procesión de la Grúa Municipal arrastrando coches a diestro y siniestro previo paso de la Cruz de Guía dejándote el papelito con el castigo económico. Cuatro años, justo cuatro años, desde las últimas elecciones, han pasado desde que esta procesión salió a las calles y justo ahora, a tan sólo dos semanas de las elecciones municipales, vuelven a hacer su «estación de penitencia» sin previo aviso --como sí se realiza durante los días previos a la Semana Santa oficial--. Partamos de la base, para que no haya confusión, de que es cierto que los vecinos de esta zona hacemos un uso indebido de algunas zonas de estacionamiento que, a pesar de la ambigüedad de la señalización en alguna que otra zona, no son aptas para dicho estacionamiento. Pero la costumbre y la tradición, no se olviden nunca los defensores a ultranza de esto, puede convertirse en ley. A ver si ahora para algunas cuestiones sirve y para otras no. Estas zonas de estacionamiento prohibidas no impiden de manera alguna ni el tránsito normal de otros vehículos --como reza en el papelito que te dejan--, ni de los peatones y, por tanto, y debido a la escasez real y patente de aparcamiento, hacemos uso de ellas sin que, como digo, aparezca de forma habitual ni la Cruz de guía ni el posterior paso procesional de la Grúa. No voy a ser tan ingenuo como para afirmar que con la recaudación se hayan financiado asuntos que salen fuera de lo que debe ser el marco legal de las cuentas de la municipalidad (por ejemplo, la financiación de los partidos políticos) pero seguro que con este ataque al bolsillo de los trabajadores contribuyentes que llegan cansados de su trabajo y que se pasan un buen rato dando vueltas y vueltas antes de poder aparcar y descansar en sus hogares, se podrán «maquillar» los números de las arcas municipales. Otra pregunta que me hago es ¿quién da la orden para que ocurra este despropósito? ¿Quién ordena que la democracia se convierta en tiranocracia?

Hace unos días leí también en las páginas de este mismo diario que nuestro ‘primus inter pares’ Bellido quería ampliar las zonas de aparcamiento gratuito en algunos barrios con dificultades para estacionar. Esta es la línea, querido alcalde, que marca la frontera entre la democracia que debe ser enfocada hacia el cuidado del pueblo que dirige y la tiranocracia que sólo persigue el beneficio, la mayor parte de las veces económico, de unos pocos. Si vuelve a ganar las elecciones, en ¡solitario! como usted quiere, habilite usted zonas en las que es perfectamente posible estacionar vehículos y que actualmente están vetadas. *Profesor de Filosofía