Las ferias, sueños de la infancia

Las ferias son los sueños de la infancia, que se sostienen en imaginaciones, fantasías, recuerdos y en la virgen patrona que, según las leyendas, siempre la descubrían en un pozo labradores que trabajaban en la zona que posteriormente se convertiría en su ermita. Es lo que ocurrió con la Virgen de la Salud. Según la leyenda en 1665, dos vecinos del Alcázar Viejo, Simón de Toro y Bartolomé de la Peña, encontraron un brocal de un pozo mientras araban una haza junto a la Puerta Sevilla. Allí vieron estos labradores una pequeña imagen de una Virgen que con el tiempo recibiría el nombre de Nuestra Señora de la Fuente de la Salud. Así, como todas las ferias, la de Córdoba quedó santificada y proveniente de las alturas.

Era septiembre de 1961. Los coches de línea se pararon en el Paseo de la Victoria, donde se celebraban las ferias de mayo y septiembre. En una de las esquinas de la Puerta Gallegos, en el bar Pasaje de la Victoria, frente al puesto de churros que por feria caldeaba cuerpos y estómagos en los amaneceres frescos de mayo, tomamos asiento en uno de sus veladores. Mi padre me convidó a una Fanta de naranja en el primer espacio del que fui cliente en esta ciudad a cuyos encantos no tardaría en sucumbir. Mis ojos de niño, todavía con legañas de pueblo, se agrandaban con tanto trajín como había por aquel lugar. Coches para arriba y para abajo, cosarios de pueblo saliendo y entrando del cercano Barril, donde montaban sus oficinas ambulantes, y empleados municipales colocando la portada de la feria de septiembre al final de la calle Concepción. Fue cuando el mes de mayo se convirtió en una especie de justificación de todo el curso si conseguía un hueco desde donde mirar los fuegos artificiales, aquellos sueños de pólvora y colores de las madrugadas de feria. Y con las sensaciones de fantasía, ya por siempre convertidas en vivencias insustituibles esculpidas en la mente y en el corazón, acudíamos a la Feria en el Paseo de la Victoria sin más ataduras que las que imponía un flaco bolsillo de estudiante. Una atracción insoslayable nos conducía a la caseta del Círculo de la Amistad, que ofrecía actuaciones de cantantes imposibles para los que no perteneciésemos a la sociedad de alto copete. Pero siempre nos quedaba la de las Hermandades del Trabajo, con raciones y bocatas asequibles, antes de intentar el ligue de madrugada en La Cuadra de Veterinaria, El Búho de Biológicas, El Quirófano de Medicina o la caseta de las enfermeras, cuando la feria acababa en la Carretera del Aeropuerto y se extendía, hacia arriba, hasta los Jardines de los Patos.

Veinte años después de mi aterrizaje en el Paseo de la Victoria volví al mismo escenario. Pero en esta ocasión no para ensimismarme con los fuegos artificiales sino para contar la Feria de Mayo a los lectores del periódico. Claro que antes hay que vivirlo para poder contarlo. Y me lancé con frenesí al albero del Real a sentir la experiencia del último tramo del mayo de Córdoba que, al amanecer, se concretaba en una gruesa capa de polvo, césped y barro prendida en los zapatos. Pero es que la Feria de Córdoba, abierta como su ciudad, invitaba a vivirlo todo. Como, por ejemplo, los llenazos espectaculares de la Caseta del PCA, con tortillas y pimientos a precios populares, o la contemplación, con inusuales vasos de cristal, de las valquirias bronceadas de Alianza Popular, que marcaron época en aquella caseta de los Jardines del Duque de Rivas, al lado de la mortecina UCD y de Los verdes, de bebidas blandas. Luego había que visitar la del PSOE, ya triunfantes en la política andaluza, la de la CNT, en la que se bailaba con ruidos prestados de otras casetas y cuyas vallas eran auténticos postes de expresión libre, la del MCA, con sones de Triana por los aires, o La Malva de las feministas y de la Asamblea de Mujeres, donde los hombres no estaban prohibidos. El Abrevaero, caseta de entrada restringida y aire acondicionado, se convirtió en el sueño posible del amanecer, una suerte de paraíso sin cortapisas para los distintos credos y convicciones. Su talante liberal atrajo, en la alta madrugada, a políticos de todas las ideologías y a periodistas que oficiaban una especie de aquelarre en el que se conjuraban contra cualquier intolerancia. La feria era el mejor pretexto

Y un día de mayo de 1994 la ciudad decidió irse hacia los meandros del Guadalquivir. Y la Feria levantó su campamento virtual del centro de la ciudad y lo instaló en El Arenal, que en sus entrañas conserva olores a higueras, ciruelos, membrillos, albarillos e higos chumbos y cuyo paisaje se siente protegido por la Mezquita, que desde el casco histórico emerge majestuosa en la noche luciendo sus contornos de luces. Como fuegos artificiales clavados en la Historia.