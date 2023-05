Avanzaba yo desde la plaza de la Compañía por calle Reloj hacia la de Ambrosio de Morales cuando me enfrenté a la desidia, simbolizada en las dos grandes puertas del edificio que fue sede durante muchos años dela Real Academia de Córdoba.

Eran dos puertas abrochadas por una fuerte cadena de hierro, robados sus llamadores; son anunciadoras de la hecatombe que está ocurriendo dentro de estos lares.

No hay llamas pero han tenido que intervenir los bomberos porque un enemigo invisible está royendo vigas y techumbres.

El edificio, propiedad de Cajasur, pasó a ser un inmueble dominial del Ayuntamiento de Córdoba, quien aceptó que la Real Academia tuviese derecho de uso, derecho al que renunció ante la invasión de los xilófagos.

Ante aquella fachada bajé mi vista porque me avergonzaba levantarla.

El Ayuntamiento anterior dejó consignados en su presupuesto una cantidad, cercana a trescientos mil euros, para la rehabilitación del edificio de Ambrosio de Morales gracias al esfuerzo del concejal Aumente.

Han pasado desde entonces cuatro años y se dispone de un proyecto actualizado cuyo presupuesto asciende a algo más de cuatrocientos mil euros.

La obra no se ha concursado y, como el presupuesto no se ha aprobado por el pleno, no existe partida presupuestaria consignada para ese fin. Se retrasará la ejecución y la cúpula del edificio corre el riesgo de derrumbe total lo que afectará a las casas colindantes, sitas en calle Diario de Córdoba.

Se aducen muchas razones para justificar el retraso en la ejecución del proyecto de rehabilitación. La inflación hasupuesto un aumento presupuestario de más del 36 por ciento.

Habrá que esperar al nuevo gobierno municipal para su aprobación y consignación presupuestaria.

Tristemente tome la dirección de la Cuesta de Luján, Alfonso XIII. Fue un retorno cabizbajo.

¡ Todo un cuatrienio ha transcurrido sin ejecutar lo consignado en el presupuesto del anterior Ayuntamiento!

Y es que gobernar y dirigir exige hacer seguimiento permanente de los asuntos pendientes de ejecutar, especialmente cuando se contratan asesores para la supervisión de esas tareas.

Mi tristeza se agravó cuando en la sesión plenaria de la Real Academia del jueves último de abril pasado el presidente de la institución nos comunicó la situación del proyecto de rehabilitación que he relatado.

La alegría, tras mi renuncia al puesto de académico correspondiente por razón de mi edad octogenaria, de ser designado académico de honor no ayuda a compensar la tristeza que produce intuir que pueda transcurrir otro cuatrienio sin que la Real Academia haya podido regresar a su sede antigua en Ambrosio de Morales, calle en la que posee un edificio adjunto, porque la cúpula se haya derrumbado.

* Catedrático. Académico de honor