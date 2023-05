No hace falta ser un lince para percatarse de que la sequía en Córdoba se está convirtiendo en un problema acuciante que no sólo nos afecta a la población, sino a los sectores económicos que dependen del suministro de agua. A medida que pasa el tiempo, vemos cómo las precipitaciones disminuyen y los embalses y acuíferos de nuestra provincia se ven cada vez más afectados. El horizonte se vislumbra aciago con respecto a la disminución en la disponibilidad de agua para el consumo humano, la agricultura y otros usos esenciales. Uno de los aspectos más alarmantes de esta sequía es su impacto en la agricultura, una actividad vital para la economía cordobesa. Los cultivos dependen en gran medida de la disponibilidad de agua, y la falta de precipitaciones adecuadas ha llevado a pérdidas significativas en la producción agrícola. Esto no solo afecta a los agricultores y sus familias, sino que también tiene un efecto en cadena en nuestra economía cordobesa y en el abastecimiento de alimentos para la población. Otro sector afectado por la sequía en Córdoba es el suministro de agua potable para la población. La escasez de agua y el agotamiento de los recursos hídricos están produciendo en algunas zonas de la provincia restricciones en el suministro, lo que afecta directamente la calidad de vida de las personas. Además, el uso irresponsable del agua, la falta de conciencia sobre su valor y la falta de políticas efectivas de conservación agravan aún más la situación. Es hora de plantearse soluciones y profundizar en implementar tarifas progresivas; establecer un sistema de tarifas que fomente el ahorro de agua; fomentar su reutilización; instituir normativas de eficiencia en la agricultura; promover la educación y concienciación; fomentar la investigación y la innovación; mejorar la infraestructura hídrica; y establecer medidas de control y regulación. Por cierto, no estaría mal que esto se escuchara en campaña electoral.

*Mediador y coach