Noches ecuestres de burros

No sé si es una buena idea hablar del tema por el ‘efecto llamada’ que puede tener solamente con darle una importancia excesiva, pero... ¿Se han dado cuenta de en las últimas semanas la coincidencia de gente que en plena ‘tajá’ nocturna les da por subirse a estatuas de caballos? Como ya se graba todo con los móviles, hemos podido ver durante las Cruces un par de burros encaramarse a la frágil fuente renacentista de El Potro y, hace pocos días, otros tres pollinos a la grupa del Gran Capitán en plena plaza de Las Tendillas. Y no, no es esto lo que se propugnaba con Córdoba como ‘Capital del caballo’. Tampoco no sirve como excusa que siempre ha habido y habrá jaranas que se han ido de las manos, como gente que no sabe mear lo que bebe u otros que, sencillamente, tienen un pésimo beber.

Ciertamente, hay borracheras bíblicas como la de Noé y hasta épicas e históricas como las de Alejandro, más de mosto fermentado que de Macedonia fresca, y que en un banquete se cargó a un amigo y en, en otro, le prendió fuego al mayor palacio del mundo antiguo, en Babilonia. Alejandro era ‘Magno’ hasta para agarrarse una ‘curda’, y no me refiero a ninguna princesa del Kurdistán.

Pero no hace falta ponerse histórico. Recuerdo que en cuestión de subirse a estatuas en una celebración futbolística de hace unos años La Cibeles, en Madrid, acabó sin una mano y, aquí mismo en Córdoba, los festejos de un ascenso futbolístico terminaron con cargas policiales. También muy de joven vi a un compañero periodista de madrugada imitar al Manneken Pis, el de Bruselas, desde lo alto de una fuente del bulevar del Gran Capitán tras una madrugada de excesos y... bueno, todo el mundo ha visto (y hecho) cosas que intenta olvidar, y no tiene que pasar nada más que una merecida bronca si no hay violencia ni daños concretos.

En todo caso, quisiera insistir en que hay que distinguir entre fiesta popular y un ‘fiestorro’ particular. Para la primera me quedo con dos de los preceptos que dio la Unesco para otorgarle el título de Patrimonio de la Humanidad a la Fiesta de los Patios en diciembre de 2012: El ser «un saber que se transmite de generación en generación» y por servir «para hacer comunidad», como elemento identitario que la fortalece. Perfectamente definido. Los Patios, por ejemplo, sí que son un saber que hace ciudad y nos fortalece como comunidad. Las Cruces o las disco-casetas en la Feria... No se sabe hacia dónde están derivando, pero hay muchos aspectos que ya no tienen nada de sabiduría ni de identidad.

Y todo ello sin quitarle mérito a lo que es una buena farra, que también viene bien de vez en cuando. No hace falta ser antropólogo para recordar que desde los tiempos de las cavernas, ambas cosas, la fiesta y el ‘fiestorro’, son necesarias. Las dos son precisas para la sociedad y el individuo, para que la comunidad no se convierta en un rígido cuartel que termine amotinado y para que la persona no se vuelva loca con tantísimos problemas y al carecer de un momento de expansión. Eso sí, con la diferencia de que las fiestas populares tienen sus límites en que sean útiles para la comunidad. Y la segunda, los ‘fiestorros’, están acotadas por el sentido común y por que al menos no dañen a personas, propiedades o el patrimonio de todos. Así de sencillo y fácil de distinguir. Hasta para burros que se suben a caballos de bronce.