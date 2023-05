Donde hay políticos sin honor, no hay política; hay otra cosa desastrosa. Porque en política, el honor lo es todo. Porque la política, más que inteligencia es corazón. Y no importa que el político falle en sus planteamientos mientras luche con la fidelidad por delante. Voy a más: es que, España, sin honor no es nada y precisamente ahí radica su grandeza. Como cuando el general Silvestre, consciente de su mala estrategia al no haber asegurado la retaguardia y sabiendo la ruina que avecinaba a sus soldados- y aun pudiéndose salvar él- volvió a Marruecos y se reunió con su ejército cercado en Anual. Y allí murió, sin huir y pegando tiros a las huestes rifeñas mientras el regimiento Alcántara, al mando de Fernando Primo de Rivera, se lanzaba una y otra vez en cargas suicidas para cubrir la retirada. También murió todo ese regimiento en pro de la palabra dada. Pero, aunque murieran víctimas de malas decisiones, el honor mostrado es ejemplo para generaciones venideras. Todo esto que cuento es para que los lectores sepan cómo se debe valorar el honor en todos los planos sociales, especialmente en representantes públicos. Y dado el ejemplo puesto tan extremo, supongo que ejercer el honor en política, sentado en un escaño con aire acondicionado, debería ser infinitamente más fácil que mantenerlo a costa de la propia vida como en la guerra del Protectorado. Lo que ocurre es que hay gentuza que solo busca protegerse a sí misma aun cuando fueron elegidos para lo contrario y a las primeras de cambio, por cuestiones materiales, tiran su propio honor al cubo de la basura. Ahora se acercan elecciones y compruebo como ese precioso partido político llamado «Ciudadans», que empezó con tanto honor que incluso ganó con su españolidad al independentismo catalán en su mismísimo suelo, está huyendo consciente de la hecatombe política que se le avecina. Pero a diferencia del Regimiento Alcántara, los primeros que huyen son sus dirigentes. Creo que la desbandada de muchos representantes de Ciudadanos al Partido Popular evidencia el vomitivo materialismo personal de dichos traidores. Y no me digan que no son traidores porque cuando todo iba bien y los puestos de trabajo estaban asegurados, nadie se pasaba a los otros partidos. No se pueden burlar así de la gente. El honor de la política exige que si el proyecto ha fracasado, pues ha fracasado y punto y ya vendrán tiempos de crear otro que luche contra el bipartidismo que resta valor a la democracia. Pero pasarse al rival demuestra que nunca fueron sinceros en sus posiciones (como precisamente hizo la guardia de Regulares indígena al servicio de España en Anual, que se pasó al enemigo contribuyendo de manera decisiva al desastre en la retirada). Entonces, visto lo visto, esos gloriosos discursos de muchos representantes de Ciudadanos eran puro ego y materialismo que mostraba una política sin alma, sin convicción y, en definitiva, sin honor. Pues miren, aviso que el que no tiene honor, no lo tiene en ningún lado. Y el que no tiene honor en ningún lado ensucia de deshonor todo espacio que pise. Yo estaría muy pendiente de ellos en sus nuevos ámbitos. Aunque quizá, el que acoge a un traidor es que tampoco lo importa mucho la palabra honor. Qué triste y que grande es esta nación que se llama España, capaz de las proezas más heroicas, pero siempre enturbiadas por mequetrefes, listillos y traidores.

*Abogado