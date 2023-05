La guayaba es una fruta tropical, fruto del guayabo, un arbusto permanente de la familia myrtaceae, género psidium, con más de un centenar de especies. La más destacada es la P. guajava, con una amplia difusión en el mercado, conociéndose comercialmente con el nombre de guayaba. Su aspecto esférico, aunque de diferentes tamaños, es parecido a una pelota de golf, con color exterior amarillento y una pulpa con semillas de color rosa, rojo, blanco, amarillo o anaranjado. Sus propiedades nutritivas son muy destacables, con bajas calorías, gran contenido en vitamina C -seis veces mayor que en la naranja-, provitamina A, pectina y licopeno. Ultimamente, se está difundiendo su aconsejable consumo en nuestro país.

Aunque existen muchas versiones sobre su origen, una de las más difundidas relata que en la zona de Sancti Spíritus, en Cuba, corriendo el siglo XVIII, una hacendosa ama de casa, confeccionó una prenda para su marido que, además de hacérsela confortable para el caluroso clima tropical, la dotó de unos cuantos bolsillos para que en ellos pudiese alojar algunas guayabas o tabaco. Lo cierto es que su uso se difundió y por la particularidad utilitaria de los bolsillos, recibió el nombre de guayabera. En la actualidad se usa como indumentaria de gala en muchos países caribeños y latinoamericanos.

Se fabrica con tejidos ligeros como el lino o el algodón, que permiten una holgura propicia para el calor. Su color más elegante es el blanco, pero también se están utilizando otros colores claros y se diseñan con mangas cortas o largas. En España tuvo una cierta repercusión popular en las décadas de los 80-90 y parece ser que está renaciendo su uso. Estas disquisiciones agronómicas y de vestuario, vienen a cuento porque en la reciente Feria de Sevilla acudí invitado a una de las casetas de más caché, habitualmente con asistentes e invitados pertenecientes al sector empresarial y propietarios agrarios. Salí de Córdoba con el termómetro escalando y la previsión de que en la ciudad ferial se alcanzarían los 36 o 37 grados centígrados. Ante esas perspectivas, aunque sé que en el protocolo ferial sevillano es casi exigido el traje y la corbata, decidí adoptar una guayabera blanca -que compré en la calle Obispo de La Habana-de manga larga, con un par de vueltas, que es una prenda elegante y de etiqueta en muchos países.

Decenas de personas asistentes ocupaban sentados, las longitudinales mesas para comida y gran número de ellos, de pie, en la barra lateral. Los hombres lucían el susodicho traje y la corbata. Las mujeres, bastantes de ellas con vestidos de flamenca y otras, más pragmáticas, aunque menos costumbristas, con unos vaporosos, escotados y fresquitos vestidos veraniegos.

Por supuesto, entre los varones, el único que lucía indumentaria distinta era yo. Me sorprendió que los empleados se dirigieran a mí para la elección de los platos o raciones que deberían servir. Reflexioné y deduje que, posiblemente, al lucir diferente vestuario y no seguir los cánones, me consideraban un excepcional importante invitado o incluso un potentado latinoamericano que iba a correr con los gastos.

En una agradable comida, regada con el clásico rebujito, acompañado de buenos amigos y conocidos, hice frente a la implacable temperatura, creo que en mejores condiciones que mis acompañantes. Les insinué a algunos de ellos que, con el amenazador cambio climático, a lo mejor era deseable una normativa ferial que adoptara la guayabera como prenda de vestir. Posiblemente, además de ir más cómodos e igualmente elegantes -García Márquez recibió, en 1982, el Premio Nobel de Literatura, en Estocolmo, de esta guisa- se evitarían algunos peligrosos golpes de calor.

*Delegado provincial del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía