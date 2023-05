La ‘voz’ de un canario

Animada tertulia matinal en la radio. Los contertulios, bla, bla, elecciones, encuestas, opiniones, debate a dos o tres voces que, a coro, tratan de que no se escuche nada. Y claro, los asiduos radioyentes, en este vaivén de opiniones encontradas y, sobre todo, tan repetitivas, tan exacerbadas un día y otro también, oímos pero no escuchamos. Si acaso, acuciamos el oído cuando alguien pone en sus labios palabras que acarician nuestras ideas, mientras, con regodeo nos decimos: ¡este, sí; éste sí qué vale! Pero lo cierto es que estamos asfixiados de tanto más de lo mismo, y las tertulias a veces se tornan un ruido más con el que convivimos y en el que las palabras, en el mejor de los casos, se perciben como letanía sin más ora pro nobis que la indiferencia por respuesta. Pero he aquí que uno de estos días, cuando intervenía un oyente, los trinos de su canario irrumpieron arrolladores por las ondas. ¿Novedad, belleza, gracia, sorpresa? Tal vez un poco de todo enmudeció y hermanó, en un escaso minuto, a contertulios y oyentes. El don precioso de la palabra -dice Barón de Holbarch- debe servir a los hombres para comunicarse sus pensamientos, para socorrerse mutuamente, para transmitirse las verdades útiles, y no para destruirse y engañarse recíprocamente. Es cierto que vivimos en una época de evolución sorprendente en el área de los medios de comunicación, reduciéndose así las distancias, las ideas, los tiempos... Pero a pesar de este avance prevalece un factor que ha sido siempre catalizador de las relaciones humanas: la palabra y el comunicarse a través de ella es la más primitiva, pero la más efectiva, forma de formar, informar socializar... Pero la palabra hoy está devaluada, y ha dejado de ser camino que conduzca a la verdad, para transformarse en vehículo de radicalismos encontrados... Tal vez precisemos la voz de un simple canario para sorprender, aunar y embellecer nuestras trilladas rutinas. No abras los labios, si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio. (p. chino).

*Maestra y escritora