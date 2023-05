Tu dinero compra sus votos

Alguien debería explicar a los trabajadores por qué de nuestros impuestos tenemos que pagar viajes ajenos. Quienes jalean a un tipo que actúa siempre por su cuenta deberían explicar a los trabajadores por qué de nuestros impuestos tenemos que pagar bonos culturales sin filtro. Por qué tenemos que subvencionar hipotecas. Por qué tenemos que participar en las paguitas a los perezosos que rechazan trabajos. Los trabajadores lo que quisiéramos es que éstos que tan aficionados son a disparar con pólvora ajena gobernaran de verdad y favorecieran la inversión y un desarrollo económico que generase empleo, para que, de esa manera, los jóvenes y los desfavorecidos pudieran viajar por sus propios medios, comprar viviendas con sus propios medios, elaborar proyectos de futuro, como pudimos hacer antes la mayoría, por sus propios medios. Hace unos días hablaba con alguien que tuvo que emigrar con 14 años a Alemania, y que, vuelto al pueblo, se encuentra en un estado de incredulidad, indignación contenida y pena al ver en qué han convertido a nuestro país los sucesivos gobiernos que venimos padeciendo desde hace décadas. Conocedor de cómo son las cosas en Europa y conectado a diario con aquellas realidades, no entiende cómo es que en España los jóvenes con mejores expedientes tienen que marcharse a Alemania, Inglaterra o Noruega en sectores como la sanidad, la tecnología, la ciencia en general, mientras se derrochan aquí recursos en paguitas, viajecitos, bonitos culturalitos y okupaciones, por no nombrar nada más que algunas ocurrencias de estos demagogos. Se les llena la boca de igualdad y equidad, y lo traducen en compra de votos, así de simple, así de claro, al estilo de los caciques de principios del siglo XX que tanto critican. Los que jalean a éste y otros gobiernos anteriores, deberían pedir explicaciones de por qué tenemos que olvidar y perdonar a asesinos de hace veinte años y a quienes se alían con ellos, pero no a los que -en un lado y otro- se metieron en una guerra hace 87. Impuestos para Sanidad, infraestructuras, seguridad, ciencia y trabajo, no para repartirlos sin control en beneficio de vuestros votitos cautivos.

*Escritor @ADiazVillasenor