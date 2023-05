Sigo preguntándome hasta cuándo vamos a aguantar las mujeres la tiranía de los zapatos de tacones vertiginosos. En las bodas, todas, sobre todo las más jóvenes, aparecen encaramadas en unos zapatos --con plataforma o sin plataforma-- que añaden a sus estaturas un mínimo de 10 centímetros. Muy altos tienen que ser los acompañantes para no quedar desairados; y muy habilidosas tienen que ser ellas para conseguir andares elegantes o garbosos, sin dar un traspiés y caerse de boca. Todo para, incapaces de soportar tanta incomodidad más de un par de horas, acabar cambiando los odiosos zapatos por unas bailarinas que, a buen recaudo, en una bolsa, las acompañan desde el principio. Y a partir de ese momento ya no les importa andar totalmente planas y despreocupadas, como si llevaran las pantuflas de estar en casa. ¿No sería mejor seguir las directrices de Coco Chanel y ponerse tacones que no pasen de 4 ó 5 centímetros?

En las dos bodas a las que he asistido este año, los camareros han sido amabilísimos. Varios hurras por vosotros, si estáis leyendo esto. Es un trabajo que siempre se ejerce para que los demás se diviertan y mientras se están divirtiendo. Por eso es tan admirable que atiendan con simpatía y agrado, contestando una y otra vez a la pregunta de ¿esto qué es? o ¿me podría traer tal o cual cosa?; naturalmente, la tal o cual cosa nunca es lo que lleva en la bandeja.

Y ahora les voy a contar la anécdota que me ocurrió en una de las bodas. Entro en el baño de señoras y me encuentro a una pareja --ella y él-- departiendo tranquilamente en la línea de los lavabos. Ni se inmutan. Pienso que he tenido un despiste y miro la puerta para comprobar el símbolo. No me he equivocado, así que, sin hacerles caso, entro en uno de los aseos. Cuando salgo ella no está; él permanece pensativo y tristón en el mismo sitio. Mientras me lavo las manos, se dirige a mí: «Perdone, señora, yo no debería estar aquí, pero es que... --lo miro, entre divertida e interesada en la explicación, porque me parece que está un poco cargadito--. Verá usted --titubea y parece querer encontrar las palabras adecuadas; por fin, se decide y casi explota-- es que yo tengo el cielo ganado». Inmediatamente me solidarizo con él y le contesto: «Ah, por eso no te preocupes, que no eres el único. El cielo ganado lo tenemos muchos». Salgo pensando que si todos los que creen que tienen el cielo ganado se metieran en el baño de señoras, aquí no cabría ni un alfiler.

* Escritora y académica