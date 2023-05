Un viejo militante comunista ‘vuelve’ a Dios

La historia es apasionante. Y nos viene como anillo al dedo en este tiempo en que el hombre de hoy,---el hombre posmoderno-- ha sido calificado con acierto como «sujeto emotivo»: un sujeto fragmentado, zarandeado por multitud de emociones que no sabe relacionar entre sí, un «archipiélago de islas emocionales», un sujeto desorientado, sin fines mínimamente definidos y estables, condenado a una vida precaria y vivida en condiciones de incertidumbre constante, como bien señala Bauman, en su obra ‘Vida líquida’. La historia nos la cuenta con detalle la revista ‘Buena-noticia’, y tiene como protagonista al reconocido periodista alemán, Peter Seewald, a mediados de la década de los noventa. Este comunicador había nacido en el seno de una familia católica, pero en su juventud recibió la influencia marxista del movimiento revolucionario estudiantil de 1968. Esto hizo que su fe cristiana naufragara y dejara de creer y practicar la religión. La misma historia que se repite en nuestros días en muchos jóvenes enraizados en familias cristianas. Por otra parte, durante años, Peter ejerció su actividad periodística adquiriendo un notable prestigio en varias revistas y periódicos. Posteriormente se casó, tuvo un par de hijos y «al sentar cabeza» comenzó a sentir que su vida estaba vacía y carecía de sentido. Cierto día su familia fue invitada a una boda religiosa en una iglesia católica. Llegaron antes, y en el lapso de espera, mientras miraba la bóveda, las estatuas de los santos y las pinturas, Seewald se planteó volver al calor de la fe, pero se le presentaban demasiadas dudas a la hora de dar ese paso, y todo se quedó en un largo compás de espera. Fue, entonces, cuando le propuso al cardenal Joseph Ratzinger hacerle una larga entrevista con la finalidad de publicar uno o dos libros. De antemano, pensó que no tendría respuesta afirmativa o que le respondería con un habitual «después te llamo», quedando todo en el aire, pero para su sorpresa, el mismo cardenal, entonces Prefecto de la Doctrina de la Fe durante el pontificado de Juan Pablo II, tomó el auricular del teléfono y de inmediato aceptó. Era a mediados de la década de los noventa. Cuando llamó al cardenal Ratzinger, Peter le tenía preparadas numerosas preguntas para la larga entrevista que, en realidad, eran sus dudas personales. El tono general de su interrogatorio parecía, más bien, una especie de «bombardeo» de la guerrilla urbana. El prelado le propuso reunirse en un sitio tranquilo para no tener interrupciones ni elementos que les distrajeran, eligiendo uno de tantos viejos castillos de los alrededores de Roma. Así lo hicieron, reuniéndose en Montecassino. Aquella extensa serie de cuestiones dio lugar a la publicación de dos libros: ‘La sal de la Tierra’ y ‘Dios y Mundo’. Fueron preguntas inéditas y respuestas valientes y sorprendentes por parte del cardenal, que tuvieron un eco inmediato en la opinión pública. Ratzinger fue respondiendo una a una las cuestiones planteadas, con total serenidad, seguridad y tranquilidad, de un modo amable y cordial, propio de quien posee la verdad, y como un maestro que se dirige a su alumno.

Fue, entonces, cuando el alto prelado, con su aguda inteligencia y gran capacidad intuitiva, se percató de que estaba frente a una persona con serias confusiones doctrinales en su fe, y que necesitaba orientación y paciencia para responderle con calma. Hubo una pregunta, en concreto, formulada por el periodista alemán: «¿Y cómo es posible que no conozcamos plenamente la esencia de Dios?». Ratzinger le respondió: «Porque sólo Dios puede conocerse a sí mismo. Y si tú y yo llegáramos a conocer en su totalidad a Dios, seríamos como dioses, lo cual no deja de ser un absurdo y una contradicción». Esto lo relata Peter Seewald en su libro autobiográfico ‘Mi vuelta a Dios. Cuando comencé a pensar de nuevo en Dios’ (Editorial Palabra). A medida que transcurrían los días y las largas sesiones de preguntas, poco a poco, el cardenal y el periodista se fueron haciendo amigos y el trato entre los dos se hizo todavía más cordial. Aquel periodista «francotirador» experimentó una metamorfosis. El viejo militante comunista, después de 25 años alejado de la fe, retornaba con la ilusión del hijo pródigo de la parábola evangélica y manifestó estar desencantado de los regímenes totalitarios. Escribió entonces esta crítica sobre los sistemas comunistas: «Degradan al hombre como si fuera una masa, una especie de individuo manipulable llevado de la mano de una casta soberbia y autosuficiente. La dignidad de la persona no tiene espacio allí. Por el contrario, en el cristianismo, la dignidad es intocable, porque procede de Dios». Impresionante el testimonio de este periodista audaz, en esta hora dramática de tantos engaños y oscuridades, la «hora de las tinieblas» que gritan las famosas últimas palabras que dijo Goethe, poco antes de morir, el 22 de marzo de 1832, en Weimar: «¡Luz, más luz!». *Sacerdote y periodista