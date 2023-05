¡Ojalá pudiésemos encerrar la miseria!

Tras el visionado de la película de Luis Buñuel ‘Los olvidados’ y, por qué no decirlo, algo desesperanzados, ésta fue la frase que más nos resonó y que más se escuchó en el diálogo que tuvimos a continuación, así como en los grupitos que se formaron cuando nos dirigíamos a la salida de la Filmoteca.

Y os preguntaréis qué tiene que ver esto con las próximas elecciones municipales. Pues yo creo que mucho.

Toda la ciudadanía tenemos una cita con las urnas el próximo 28 de mayo. En esa cita hay dos responsabilidades que se complementan y que ambas partes deben asumir. Los partidos políticos, que presentan sus propuestas, y la ciudadanía, que debemos decidir cuál de ellas nos parecen más adecuadas. Es importante que ejercitemos el voto con responsabilidad, racionalmente, tras un proceso reflexivo, de manera que pueda llegar a ser un elemento útil para producir políticas justas y eficientes. También se hace necesario que los políticos sepan interpretar correctamente las inquietudes de la sociedad.

Y aquí es donde me gustaría explicar por qué he elegido este título, ya que me querría que este deseo sea, precisamente, una de esas inquietudes que tiene la sociedad.

Los Servicios Sociales de los ayuntamientos son los encargados de atender necesidades personales básicas relacionadas con la autonomía, el bienestar y la vida digna, persiguen la integración social plena de las personas en las comunidades en las que viven y la igualdad de oportunidades. En definitiva, los responsables de que se pueda encerrar la miseria, que no la encontremos en nuestras calles.

Buñuel, en su película, evidencia la pobreza, la desigualdad, la delincuencia, el abuso, el abandono, todo esto allá por el año 1950. Esas imágenes han cambiado mucho desde entonces, al menos en nuestros municipios; felicitémonos por ello. Aunque no podemos olvidarnos de todos aquellos barrios y de todas aquellas personas que siguen viviendo en situaciones indignas. No hemos podido encerrar todavía la miseria...

Les pediría a aquellos partidos y personas que aspiran a gobernarnos: no olvidéis a los más débiles de nuestra sociedad, promover la colaboración con otras entidades y organismos, con asociaciones vecinales, oenegés, servicios sanitarios, para acompañar mejor aquellas situaciones más desfavorecidas; promocionar espacios de ocio saludable para la población joven; impulsar campañas que palíen el estigma que recae sobre las personas que se encuentran en las situaciones más desfavorecidas. Y a aquellas personas que tenemos la responsabilidad de votar y decidir quién nos va a gobernar pensemos, por favor, en el bien común. Votemos valorando las propuestas que favorezcan al mayor número de personas posibles y que no sean excluyentes. Como decía Platón, «no con vistas a la felicidad de una sola clase, sino para que lo sean todos los ciudadanos sin distinción alguna».

Sería todo un éxito que, entre todos y todas, pudiésemos encerrar a la miseria.

*Directora de la asociación Emet Arco Iris