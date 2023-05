No infravaloréis a Marvel

Hace apenas seis años Marvel no existía para mí. Estaba totalmente fuera de mi campo visual. Esto es, no formaba parte de mi realidad: sabía que había películas de superhéroes y que eran taquillazos, pero yo no era su público. Me daban exactamente igual esos tíos generalmente con peleas espectaculares en otros mundos. Lo mío es la vida de verdad y, en concreto, su parte más dramática y dolorosa, porque es en ella en la que vivo. Esas son las películas y series que me interesan, las que dejan poso, no las que son mero entretenimiento.

Pero llegó Manu y me descubrió un mundo nuevo. A ver, no digo que me haya hecho fan total, pero agradezco saber de la existencia de Batman y Wanda, por ejemplo, y que las influencias pop inunden ahora mi poesía y mi vida. Y no está mal ir al cine de cuando en cuando para ver pirotecnia mágica y echarse unas risas. Y ya. Por mucho que siga las tramas de Los Vengadores, crea que el Joker de Joaquin Phoenix supone un complejo retrato de la vida con problemas de salud mental y llegara a mí en el momento justo para sentirme identificada o que vea ciertos paralelismos entre Wanda y yo en el campo de la maternidad, nunca había salido sobrecogida del cine tras ver ninguna película de Marvel (ni de DC). Nunca. Hasta el pasado lunes. ‘Guardianes de la Galaxia vol. 3.’ Buah. Hasta me tomé una pastilla para la ansiedad tras salir del cine y necesité unas horas para digerir el complejo nudo de sentimientos que me había inundado en la butaca. Tomando precauciones para no hacer ningún spoiler y arriesgándome a que cambie vuestra visión de mí, sentenciaré que se trata de la película de Marvel con mayor número subtextos, más complejos, y abordados a flor de piel. Se aventura incluso a plantear varios ensayos distópicos a raíz de varios problemas sociales de la especie humana y a partir de ella podría abrirse un debate sobre nuestro futuro como raza a raíz de los avances de la ingeniería genética. De hecho, podríamos decir que es una proclama a favor del antiespecismo incluso. Muchos podrán pensar que me he montado una historia yo sola en mi cabeza porque en la película aparecen animales y niños y me ha tocado la fibra sensible. ¡Por supuesto que me ha conmovido! Pero hablo de ir más allá, de todo lo que está en ella y no se dice, de los mensajes que lanza. ¡Y detrás está Marvel! Igualenme un producto destinado al gran público, que vaya a arrasar en taquilla, y que tenga tanto trasfondo. *Escritora