¿Qué es lo que Córdoba quiere ser de mayor?

En las páginas de este periódico escribía hace algunos meses que parecía que Córdoba estaba saliendo «de esa larga siesta de sus 2.000 años de historia». Y ello, a consecuencia de ciertos proyectos como la base logística del Ejército o el convenio con la Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary TBA21.

Sin embargo, a las puertas de unas elecciones municipales, hemos de plantearnos nuevos retos. Córdoba cuenta con uno de los cascos históricos más amplios de España, un clima privilegiado, una oferta gastronómica más que aceptable, un talante abierto del cordobés hacia los de fuera, así como un término municipal que permite crecimientos urbanísticos, residenciales e industriales, nada comparable al de otras ciudades de nuestro entorno.

Pese a lo anterior, Córdoba no acaba de decidirse por lo que quiere ser de mayor. Puede que un sector de los cordobeses esté contento con su ciudad, que no quiere que cambie, por eso de que la tranquilidad es impagable. Pero, si seguimos así, en unos años tendremos que recurrir al lema de «Córdoba también existe». No es que sea pesimista, nada más lejos de mi forma de ser, pero hay que tomar cartas en el asunto para que ello no ocurra.

Una ciudad con el número de habitantes de Córdoba no puede vivir sin una fuerte actividad empresarial, de aquí que deba incentivarse, de un lado, el que empresarios, cordobeses y foráneos se implanten, eliminando todo tipo de cortapisas. De otro, una apuesta firme por incentivar el parque de viviendas protegidas, en propiedad o arrendamiento. También hay que aprovechar que sea un cruce de caminos y convertirla en una plataforma logística de primer orden, tal y como se están dando ya pasos.

Agricultura y turismo son nuestras grandes fortalezas. La primera fija la población a nuestros pueblos, aunque debemos apostar firmemente por la transformación, y el segundo permite un crecimiento económico más rápido que otros sectores. Sin embargo, la ciudad no puede ser sólo «reina por un día». Hay que incentivar que los visitantes pernocten más de una noche, dotándola de alicientes para que ello sea posible.

Todos hemos de creer en la ciudad y vender su marca. Debe venderse fuera desde el convencimiento de los de dentro. En este sentido los encuentros que se van a celebrar en Córdoba con motivo de la presidencia española de la Unión Europea serán un significativo paso adelante en esta línea de actuación. Pensemos en todo ello cuando pongamos nuestro voto en las urnas del día 28.

*Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles