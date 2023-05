Los jóvenes de la llamada ‘Generación X’ de finales del siglo XX, que todavía no conocían la esclavitud de las redes sociales, ni lo que eran los ‘whatsapp’ de trabajo a deshoras, ni recibían ‘emails’ continuamente... normalmente eran individuos que --en la mayoría de los casos en nuestro país-- tenían escasos recursos: ni solían salir a cenar ni se iban de viaje al extranjero mientras eran universitarios. Muchos aún recordaban de su infancia la estética de los primeros punkis por las calles españolas, al igual que aquel paisaje urbano terrorífico de los llamados yonquis, chavales a quienes la heroína había hecho pedazos. Para aquellos jóvenes a quienes Alaska, Kiko Veneno o Santiago Auserón les habían enseñado qué era el mal, y qué el capital, la cultura (los libros, la música, la poesía, el conocimiento) era aún un pilar de su identidad, un plus... hasta para ligar.

En 1995 se estrenó en nuestro país la película ‘Antes del amanecer’, una épica para aquellos recién salidos de la adolescencia que descubrieron la aventura amorosa y el autoconocimiento a través del viaje en tren. La película mitificó toda la magia que puede ocurrir en una noche, cuando dos quieren.

He recordado ese mito de viajar en tren por Europa siendo joven gracias a la propuesta de nuestro gobierno de subvencionar estos viajes a nuestros jóvenes españoles. Me parece genial, la verdad, les va a venir muy bien el apoyo para viajar gratis por Europa, así van conociendo los países donde terminarán trabajando cuando --después de formales e invertir en su formación desde su país de origen-- se tengan que ir en busca de un futuro digno ya que parece que seguimos en torno a un 30% de paro juvenil. No obstante, quizás, estaría bien institucionalmente fomentar otros modelos que multipliquen sus oportunidades a través de dinero público: becas, incentivos, apoyo.

Quizás no sea casualidad que el presidente del gobierno pertenezca a la generación X y tenga en su imaginario aquella película. Menos mal. ¿Se imaginan si llega a pertenecer a la que creció como adolescente con ‘Crepúsculo’? Les regalaría la purpurina.

* Artista y profesora de la Universidad de Sevilla