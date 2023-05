He visto a una niña llegar en carroza a la iglesia donde celebraba su primera comunión ante la mirada incrédula de todo el pueblo. El carruaje era de color marfil tipo Cenicienta y los caballos que tiraban de él tenían las pezuñas pintadas de dorado. Los jinetes vestían uniforme de gala y la niña iba acompañada de su hermana y sus padres. Llegó, se bajó y la carroza quedó aparcada esperando su salida. Para mí, lo más impactante no fue vivir la escena en sí, sino entender cómo alguien puede tener una ocurrencia así. Al parecer, todo está en Tik Tok, donde también hay niñas de comunión que entran al salón donde se celebra al ritmo de una canción y va pasando por todas las mesas mientras los invitados ondean las servilletas.

Que las comuniones hace tiempo que se convirtieron en pequeñas bodas no es algo que sorprenda ya, pero parece que cada año se da un pasito más. Supongo que será parte de la evolución de la sociedad y que criticarlo está igual de mal que cuando hablamos con desprecio de los jóvenes de ahora comparándolos siempre con nuestra época. La nostalgia es un sentimiento que se manifiesta cuando menos te lo esperas, también en una comunión. Y no sé si un ‘walkie talkie’ era mejor regalo que un ‘smartphone’, pero pese a lo alejada que ha quedado esta celebración de los valores que la originaron, yo sigo reivindicando las comuniones.

Había dejado de creer en ellas hasta que he visto cómo une a las familias. Hasta que he visto el amor más puro, la emoción y los miedos por ver crecer a tu hijo o hija al que hasta hace poco le cambiabas los pañales. He vivido la ilusión y los nervios; y también el dolor por las ausencias y el esfuerzo por vivir con ellas, aunque no se superen nunca. He vivido una comunión real, con todos a una, echando una mano, recordando, riendo, escuchando, reencontrándonos.

Así que, por más tiempo que pase y lo próximo que veamos sea que los niños lleguen a la iglesia en paracaídas, en globo o hasta en nave espacial, su valor seguirá siendo importante siempre que mantenga a las familias unidas. A pesar de las distancias, de las ausencias o de los malentendidos, seguiremos compartiendo momentos y siendo una familia.

** Periodista