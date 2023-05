Campaña y compaña

Nuestra vecindad envejece y la pirámide poblacional por encima de sesenta años se ensancha a un ritmo preocupante.

Dentro de unas horas se inicia, oficialmente, la campaña electoral para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. La ciudadanía tiene una oportunidad directa de conocer a sus candidatas y candidatos para ocupar una concejalía en el ayuntamiento. Es muy necesario evaluar los programas electorales y valorar sus propuestas en áreas muy importantes para el futuro del pueblo como empleo, desarrollo económico, modelo urbano y alternativas agrícolas, políticas culturales, educativas, juveniles… y todo lo que respecta a nuestros mayores. Nuestra vecindad envejece y la pirámide poblacional por encima de sesenta años se ensancha a un ritmo preocupante; pensemos que localidades como Palma del Río está perdiendo población y en el corto plazo puede ser una ciudad de menos de 20.000 habitantes.

Visto los programas, miremos las candidaturas. En los pueblos nos conocemos casi todos y obviamente los juicios y prejuicios personales afloran con más facilidad que en una gran ciudad. Apelamos a las trayectorias personales, la preparación y formación del candidato, su implicación con la sociedad y sus valores éticos y estéticos. Los electores miran con lupa los intereses personales de los candidatos, si realmente buscan el interés general o el particular, y si están a la altura de las bienaventuranzas sociales; aquellas que nos interpelan dónde estabas tú candidata o candidato antes del fichaje. La escala de conocimiento y reconocimiento la impone la ciudadanía y no los partidos políticos. Las auténticas valoraciones afloran en estos días en todas las reuniones vecinales. Y ciertamente, cada cual tiene su percepción de la realidad. No es de extrañar, que el voto a una lista u otra, pueda depender tan solo de la presencia de uno o varios candidatos. El voto unánime a una candidatura y a unas siglas, se va reduciendo con el paso de los años. Importan las personas y su capacidad de gestionar.

Luego, por ordenar la exposición, estaría el voto ideológico. Aquellas personas que siempre votan izquierda o derecha se han diluido progresivamente. El trasvase de votos entre candidaturas, ahora, es más evidente. El elector es consciente en qué elecciones vota y para qué vota. Por tanto, buena campaña tenga usted y la compaña.

En muchos pueblos y ciudades cordobesas coinciden con las tradicionales fiestas, ferias y romerías de mayo, dándose imágenes pintorescas entre casetas, caballos y copas. No es de extrañar que brote entre todos un aire festivo con vestidos de gitanas, trajes cortos y botos altos para alcanzar hasta el último voto.

** Escritor