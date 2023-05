Los otros días escuche a las señoras que cuidan los Patios que dicen que nadie está recogiendo el testigo y que el día que ellas se vayan para el Patio Eterno se van a secar. Pero a pesar de estos temores de las que más saben, la venta del Patrimonio de la Humanidad que significan los patios que no falte. Yo flipo porque aquí la gente no se da cuenta de cómo perdemos esencia a cambio del postureo de cuatro catetos anglosajonizados que se van a estudiar fuera y vuelven más catetos todavía. Porque, en serio: ¿puede haber en la Tierra algo más culto que Córdoba? Vamos a ver, ¿cómo es posible que los Patios, un patrimonio de la humanidad, sigan dependiendo de esas gloriosas señoras mayores que a las pobres mías la artrosis y demás achaques les hace que cuidar los Patios ya sea un vía crucis? Pero, ¿que se creen los cordobeses, que los Patios de Córdoba permanecerán siempre en la eterna primavera porque sí? Las cosas que no se mira por ellas desaparecen. ¿Sabéis cuál es el secreto de que los Patios llegaran a esta época como han llegado? Pues que a esas señoras les importaba un pepino que consiguieran ser patrimonio de la humanidad. A ellas lo que le importa son las macetas como seres vivos y la alegría que metían en los tiempos que la gente no tenía ni para pipas. Según dicen estas señoras, la juventud no quiere seguir la tradición porque ni quieren abrir las casas ni quieren cuidar las flores. Normal, porque hemos pasado de no tener para comer a no saber cómo adelgazar y eso acomoda la mente y la aleja del compromiso colectivo. Las recompensas en forma de satisfacción ética o romántica que hicieron desarrollar la personalidad de los pueblos para bien, anda en extinción. Aquí nadie se mueve sin que haya como respuesta una cantidad de dinero que clarísimamente supere al esfuerzo realizado. O diversión a punta pala; la feria que no falte, ni las cruces. Pero los patios, ¡ay los patios son otra cosa! Pues miren, si hablamos de espíritu cordobés, la Feria no es esto que era la feria ganado.

Las Cruces de Mayo, de religiosas no tienen nada, que a quien profesan idolatría es a la diosa caña. Por eso ni la Feria ni las Cruces pueden ser nunca patrimonio de ninguna humanidad. Pero los Patios sí que son tradición porque, además, esas mujeres, que vivieron una posguerra en la que solo el aroma de las flores alimentaba la penuria, siguen ahí. El futuro de los Patios se está secando y las autoridades no se pueden permitir el lujo de perder esa fuente de cultura y pasta. Hay que dar una respuesta con un valor mucho más importante que el dinero. Por eso he pensado que bien podría significar el cuido de los patios el acceso a la libertad de las personas. Así que los condenados que eludan la prisión en la modalidad de trabajos en beneficio de la comunidad que realicen su prestación cuidando los Patios, previo un curso de jardinería. Así, las flores también olerán a libertad. Y con ese olor, los Patios no se perderán en la vida. *Abogado