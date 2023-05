Querer no siempre es poder

Es alucinante que el ser humano haya sido capaz de inventar la rueda, la electricidad, la pólvora, la penicilina... que haya descubierto vacunas, descifrado genomas, desarrollado todo tipo de tecnologías que han hecho prosperar al mundo. Ha cambiado la sociedad y el mundo con su propia inteligencia y conocimiento, únicamente por sus ganas de avanzar. Y lo ha conseguido. El mundo de hoy no tiene nada que ver con el de hace un siglo y probablemente el actual será radicalmente distinto al de 2100. Quién sabe si entonces las máquinas se habrán adueñado ya de la Tierra.

Ese es el reto en el que nos encontramos sumergidos: la inteligencia artificial. Reproducir el proceso de aprendizaje del cerebro humano en los ordenadores e, incluso, mejorarlo. Perfeccionarlo hasta tal punto que acaben pensando más y mejor que nosotros. No mediante las mismas conexiones neuronales que utilizamos las personas, sino a través de cantidades ingentes de información almacenada que les permite llegar a una conclusión determinada.

El científico británico Geoffrey Hinton acaba de renunciar a la vicepresidencia de ingeniería de Google. Es un referente en el campo de la inteligencia artificial. A él se le atribuyen algunas de las técnicas que han hecho posible poner en marcha, por ejemplo, el conocido ChatGPT. Ahora, sale de la industria para convertirse en un ‘outsider’ que denuncia el peligro de dotar de «cerebro» a las máquinas sin cerciorarse de su seguridad.

Entre otras cosas, habla de la conexión «cerebral» de las máquinas. Comparten su conocimiento y, de esa forma, tienen acceso a todos los datos que guardan. En su interpretación de la inteligencia artificial se refiere también a tres conceptos sumamente interesantes: la eficiencia, la intuición y el poder. Lo primero es más atribuible a la tecnología; lo segundo y lo tercero, no. La intuición aparecería como modelo de respuesta al comparar datos e información que la máquina en particular acumula en esa gran base de datos colectiva compartida. Podría no tener respuesta a una pregunta concreta, pero al ver cómo han sido las de las demás y, por deducción, llegaría a un resultado u otro. El poder, en cambio, vendría como objetivo propio que, por cierto, aún se desconoce si pueden tener.

Ahí radicaría la importancia de cuidar en qué manos cae esta tecnología. Hacer una copia mejorada de nosotros tiene un riesgo evidente: que nos supere, se descontrole y nos someta. Ese sería el caso extremo; por el camino se abren un sinfín de posibilidades de control, espionaje y falseamiento de la realidad que pueden resultar todavía más peligrosos y para el que no estamos preparados. ¿Quién nos conciencia a nosotros?

