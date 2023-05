Un proyecto modélico

Mi visión de la gestión arqueológica en Córdoba suele ser bastante negativa; pero por más que pueda parecer lo contrario no pretendo con ello ir a la contra, ni tampoco encrespar estérilmente los ánimos de nadie. Hablo siempre desde mi experiencia y la más exigente autocrítica, de lo que he vivido en los últimos cuarenta años, de las carencias y los errores, de los pecados, las pérdidas y la falta absoluta de voluntad para arreglar las cosas, de la ceguera colectiva a la hora de entender nuestro patrimonio arqueológico como recurso de futuro y no como rémora. Esta actitud crítica no me ha hecho precisamente el más popular entre los arqueólogos cordobeses; menos aún, entre las administraciones públicas. Son altos los peajes que vengo pagando por haber decidido enarbolar la bandera de los rebeldes sin causa, de los patriotas sin patria, de los llamados al ostracismo y la marginación, pero lo doy por bueno si mis textos consiguen llamar a la reflexión o despiertan el interés no mediatizado de uno solo de sus lectores. No aspiro a ningún tipo de trascendencia más allá del tiempo, y esto me aporta gran dosis de libertad. Entiendo, no obstante, que el camino se hace despacio, y sueño con que un día en Córdoba, quizá dentro de una o dos generaciones, la educación ayude a que las cosas sean diferentes y el patrimonio merezca algo más de atención y respeto.

Frente al caso cordobés, existen localidades en la provincia que sí han entendido la importancia de su acervo patrimonial como seña de identidad, legado colectivo y activo social de primer orden, y hoy quiero hablar aquí de una de ellas, a todas luces ejemplar. Me refiero a Puente Genil, cuyo ayuntamiento decidió apostar hace ya tiempo por la recuperación de su pasado y hacer de él uno de sus motores de futuro; y, como no podría ser de otra manera, en esta apuesta han jugado un papel fundamental las personas. Puente Genil (cuya gente no puede ser más acogedora ni más entrañable), de importancia industrial, pujanza económica y hondura cultural contrastadas --¿quién no conoce su Semana Santa...?--, ha tenido la suerte enorme de contar desde principios del siglo XXI con los equipos de gobierno adecuados, presididos primero por Manuel Baena Cobos y, desde 2011, por Esteban Morales Sánchez, hombres cultos, formados, dialogantes, entusiastas y comprometidos, que supieron valorar desde su llegada a la política el enorme potencial que incorporaba la historia y ficharon para potenciarla a Manuel Delgado Torres, técnico municipal de sólida formación en gestión y arqueología, que abandera desde entonces un verdadero milagro patrimonial. Primero fue la villa romana de Fuente Álamo, yacimiento en el que habían intervenido entre otros Luis Alberto López Palomo, recientemente fallecido, dejando entrever ya su enorme importancia histórica. Hoy, el complejo arqueológico se ha convertido en uno de los más vivos, dinámicos y paradigmáticos de toda Andalucía --por no decir de España--, modélico en cuanto a intervención, investigación, gestión, difusión y también aceptación por parte de una ciudadanía que lo ha hecho suyo, hasta el punto de convertirlo en emblema empresarial de muchos de sus productos. Un espacio innovador y respetuoso con el entorno, que supone un auténtico deleite para los sentidos y una escuela de historia e ilustración para los miles de personas que lo visitan cada año, muchas de ellas pontanesas. Queda aún por concluir la renovación del museo municipal, que pasará de simple contenedor de piezas con mayor o menor trascendencia a espacio ágil e ilusionante, destinado a exponer, formar y divertir. Mientras, hace sólo unas semanas ha recibido el espaldarazo definitivo el proyecto para poner en valor el complejo industrial de La Alianza, espacio especialmente representativo junto al río Genil que surgió de la fusión entre una central hidroeléctrica --Puente Genil fue la primera población de Andalucía que contó con luz eléctrica-- y una panificadora, erigiéndose de inmediato en una de las fuerzas motrices de la economía local. Pues bien, la Dirección de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana acaba de conceder al consistorio pontanés una subvención de 1.8 millones de euros para su rehabilitación y puesta en valor, tras otorgar al proyecto presentado ¡la cuarta mejor puntuación de los 181 que han concurrido a la convocatoria!; hecho que habla por sí mismo sobre la calidad y el alcance de la propuesta. Si a tan importante subvención se añade la cantidad que aporta el propio ayuntamiento, resultan casi cuatro millones de euros, que se invertirán en recuperar oficinas, almacenes, fábrica de harinas y central hidroeléctrica con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. Esta iniciativa --sumada a las actuaciones previstas o ya realizadas en los paseos del río, La Galana y los Llanos del Cristo-- supondrá un revulsivo urbanístico, ambiental y ciudadano de primer orden y reactivará la imagen y el día a día del casco histórico de Puente Genil, devolviéndolo a la vida. ¿Imaginan que en Córdoba se hubiera hecho lo mismo con la Electromecánica? Por desgracia, tras ser completamente arrasada, dicha posibilidad no admite siquiera la categoría de sueño. *Catedrático de Arqueología de la UCO