Rafael Mir, la libertad de pensamiento

El Ateneo de Córdoba, cuando se sostenía en la autenticidad inclasificable de Antonio Perea Cahue, en el Colectivo Infantil La Fiambrera, que iba por los pueblos poniendo en escena obras de teatro, y en un grupo social que arrastraba diariamente sus problemas de falta de vivienda, cuando el Ateneo se llamaba Casablanca, nos entregó a Rafael Mir y a mí su primera fiambrera de plata el 7 de junio de 1987. El acto se celebró en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Unos diez años antes, el 10 de febrero de 1978, el Estado, que acababa de crear sus delegaciones de Cultura, nombró, a través del ministro de Cultura, Pío Cabanillas, a Rafael Mir Jordano como primer delegado en Córdoba (se ha escrito mucho estos días que Rafael Mir fue delegado de Cultura de la Junta de Andalucía. Imposible. “Las autonomías llegarían más tarde” escribe Rafael Mir en Memorias en el umbral de la desmemoria).

En Doctor Barraquer, al lado de la comisaría, por donde ya existía la cafetería Belle Epoque, se instaló la primera delegación de Cultura del Ministerio del mismo nombre, que dirigía Rafael Mir, lugar al que yo acudía periódicamente para hacer las gestiones pertinentes del nacimiento de la revista El Jardal, de Villaralto, que salió a la calle por primera vez el 5 de mayo de 1979. Ahora, al cabo de más o menos 40 años, hemos sacado un libro recopilatorio con todos los números editados hasta 1988, que suman la notable cantidad de 670 páginas y que se vende en el Ayuntamiento de mi pueblo.

En ese espacio de Córdoba ligado exclusivamente a la cultura, en Doctor Barraquer, hablé con Rafael Mir, al que ya le había hecho una entrevista en el Café Español, cuando estaba todavía en El Correo de Andalucía. En 2016, Rafael Mir me pone esta dedicatoria en su libro Señora con perro: “A Manuel Fernández a quien estimo mucho como escritor y persona”; en 2018 Rafael Mir me dedica sus Cuentos completos con estas palabras: “A Manolo Fernández, compañero del alma compañero”. Creo que era 2004. Yo estaba escribiendo mi entonces artículo de los viernes en La Torrecilla, el bar donde mi imaginación se explayaba. Sonó el teléfono. Lo cogí. Rafael Mir me comunicaba, con la solemnidad propia del momento, que la Real Academia había aceptado la proposición que él había hecho para que me hicieran académico. Fue en uno de los salones del Círculo de la Amistad donde le dí el sí a la propuesta de la Academia. A partir de ese momento el Círculo de la Amistad dejó de ser un posible nido de inconvenientes de clase y se convirtió en lo que había sido en los tiempos de Rafael Mir como secretario de este Liceo Artístico y Literario, presidente de su comisión de cultura además de primer delegado provincial del recién creado Ministerio de Cultura.

Rafael tenía una especial visión de la vida, quizá su independencia, que le llevó a renunciar a ser candidato alcaldable de UCD para las primeras elecciones democráticas mientras que se relacionaba con John Haycraft, autor de Babel en España (donde el personaje Sánchez es Rafael Mir) y creador de la Academia Británica en Córdoba. Por eso te podías tomar con él un medio de vino en cualquier taberna de Córdoba con la solemnidad de quien está escuchando la mejor conferencia del mundo, aunque te hablara de toros, caza en países imposibles y noches de luna en sus retiros emocionales. En una de las cafeterías de la plaza de San Nicolás, su parroquia, como ha dejado escrito, se reunía todas las semanas con gentes de la cultura. La última vez que estuve hablando con tranquilidad con él para tomar algo lo llamé por teléfono y se presentó sentado en carrillo acompañado por un joven. La siguiente vez lo vi en la terraza de un bar del bulevar, también sentado en un carrillo conducido, donde le dije las últimas palabras de mi vida. Rafael Mir ha sido la libertad de pensamiento en una ciudad dividida, entre otras cosas, en Mezquita o Catedral.