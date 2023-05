Prevenir el suicidio con diálogo

Ya escribió Albert Camus al comienzo de ‘El mito de Sísifo’ que, quizá, sólo exista un problema filosófico realmente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena de ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía. Si echamos un vistazo a los terribles datos actuales (más de 800.000 casos anuales en todo el mundo, según la OMS), el suicidio es un problema de salud pública que, como sociedad, no podemos ignorar. Además, sea como intento o como hecho consumado, a su paso deja graves secuelas que no constan en los registros, se ignoran.

La cuestión resulta aún más alarmante si nos referimos al suicidio en la adolescencia, que es una catástrofe personal que marcará siempre a la familia, una realidad tan dramática como difícil de abordar. Para afrontarlo, Francisco Villar Cabezas (psicólogo, UA de Barcelona) ha escrito un libro, para actuar cuando alguien joven nos comunica su intención de dejar de vivir: ‘Morir antes del suicidio. Prevención en la Adolescencia’ (Herder Editorial). Según datos actuales, en la adolescencia, por cada suicidio que se lleva a cabo existen al menos entre 100 y 200 intentos. Cuando los intentos de suicidio intentan silenciarse, sin más, se oculta con ello la verdadera dimensión del problema, que no es sólo individual, sino también social. Este tabú social se debe a que la persona y la familia se encuentran en una situación de soledad y miedo al estigma, debido, sobre todo, a la dificultad de abordar y comprender la problemática. Para Villar Cabezas, es importante que entendamos que «las personas que piensan en la muerte, por lo general, lo que quieren es matar una forma de vivir, no matar la vida»; su situación desesperada impide considerar otros caminos y sus posibles opciones. Es por lo que es necesario el diálogo, tomar una actitud de escucha para ofrecer a la persona la oportunidad de replantear la idea que ha tomado. Que alguien le ayude a ver lo que no está pudiendo ver, alguien que acompañe hasta que la situación mejore. Acompañar a la persona en un primer momento, no dejarla sola, poner la situación en conocimiento de los padres y que estos informen al médico. En una sociedad occidental, individualista y competitiva, resulta urgente crear espacios en los que la palabra y el establecimiento de vínculos reales sean básicos en nuestras relaciones. La irrupción de las redes sociales encierra una falsa idea de compañía, un estar con otros... en soledad. Es urgente hablar del suicidio, porque perpetuar el consejo de no hablar tiene un precio, el precio es la soledad de alguien que no ha elegido voluntariamente pensar en la muerte. Es compleja la situación mas hay que reconocerla, afrontarla y reflexionarla.