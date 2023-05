Humanismo digital

La herramienta ChatGPT ha pulverizado todos los registros en velocidad de difusión a usuarios que había hasta el momento. Veamos el vértigo que produce su expansión. Twitter necesitó 65 meses para llegar a 100 millones de usuarios, Facebook 54, Instagram 26, Google+ 14, TikTok 9 y, finalmente, ChatGPT en solo 2 meses ya superó ese número millonario de usuarios. La rapidez a la que este motor conversacional de inteligencia artificial creado por OpenAI se ha expandido, ha puesto sobre la mesa el debate sobre el futuro de la Inteligencia Artificial (IA) y el papel del ser humano.

La capacidad de esta herramienta para imitar la lógica del pensamiento humano a partir de los millones de datos procedentes de los textos elaborados por los humanos y conservados en internet, generan una técnica discursiva aparentemente sólida, coherente, bien elaborada y difícil de determinar si es de origen humano o artificial. Aquí reside su virtud y su limitación. Es capaz de procesar información a una velocidad inusitada, capaz de enlazar un discurso desde la existencia de una realidad pasada, puede computar todos los datos de los que dispone, que son millones. Sin embargo, ahí se sitúan sus carencias. Sus deficiencias vienen del hecho de que no es capaz de comprender la realidad presente para ofrecer un entendimiento de la misma, tampoco puede generar nuevos planteamientos de los que no existen datos o información novedosa. No procesa el sentimiento de los datos, ni reflexiona sobre la fragilidad de los conocimientos, como diría Mèlich. Por eso, afirma Inneratity, no es realmente inteligencia mientras no sea capaz de comprender el mundo o generar novedad, su poder es la computación de datos, pero ello no le hace ser inteligente. En tanto que la inteligencia humana innova, genera pensamiento crítico y gestiona sus incertidumbres, la IA es incapaz de manejar esas variables.

En este punto, la educación se debe plantear seriamente un cambio de paradigma. Si la información del conocimiento pasado está almacenada y es posible armar un discurso lógico con base en cálculos que ordenan de modo coherente lo que ya existe, no tiene mucho sentido reproducir esquemas de formación basados en la acumulación de conocimientos. Necesitamos generar destrezas que nos permitan desarrollar capacidades de búsqueda selectiva de información que desbrocen lo inútil y dejen paso a la información necesaria y no a la que se acumula sobre ésta. Más que nunca en la Historia, parece llegado el momento de favorecer el pensamiento crítico y la reflexión filosófica de nuestras incertidumbres. Lo cierto ya está en el algoritmo, lo incierto es lo que requiere de nuestra inteligencia humana, de nuestra sensibilidad, de nuestro instinto, de nuestra discrepancia.

Para Rilke, el mundo no es solo nuestra representación, es, además, nuestra interpretación y la narrativa que de la misma hacemos. Si, finalmente, caemos en el sistema cerrado de una inmensa red burocrática creada por el capitalismo y el correlato del tecnicismo económico al que conduce la IA, es que nos dejamos llevar por una nueva religión que proporciona un todo cerrado, sin alternativas para entender la fragilidad del mundo, de la vida y de sus incertidumbres. Vuelvo a Joan Carles Mèlich para afirmar que hay algo que la IA no puede tampoco hacer: conocer la imprevisibilidad del futuro, «para que haya relación con el mundo es necesario dejar la puerta abierta para que lo nuevo pueda hacer su aparición». No puede haber un todo completo porque la razón desvalida, que dijo María Zambrano, nos hace finitos, que no es lo contrario de infinitos, sino lo contrario de definitivo, de absoluto, de eterno, de inmutable. Ahí se situará la educación y la inteligencia humana siempre. Por mucho que se empeñen la IA no impondrá la objetividad, es en la subjetividad donde está la interpretación de la dimensión humana.

La educación tiene el reto de construir el humanismo digital, que en realidad no es más que la reivindicación del humanismo como hubo de hacerse en el pasado. La imprenta no acabó con el pensamiento. Algunos creyeron que dejar la práctica amanuense limitaría la capacidad humana de crear. Al contrario, contribuyó a difundir y democratizar todo el conocimiento, para lo bueno y para lo malo. En el siglo XV, el Renacimiento puso de nuevo al ser humano en el centro. El papel del mundo clásico escondido entre los siglos del medievo -menos de lo que se dice- reivindicó los valores del pensamiento griego. El humanismo digital debe ser la respuesta de nuestro tiempo en la medida que tomemos conciencia de que nuestra fortaleza digital deriva de nuestra propia capacidad de tomar el control, de ser capaces de luchar contra los sesgos algorítmicos que generan discriminación o diseñar capacidades y competencias que permitan identificar la mentira digital y nos hagan más libres.

El ser humano tiene claves que la computación no puede tener. Su necesidad de socialización le hace depender de la compasión por el otro y del afecto del semejante. Comprometerse con el bien común supone desprenderse de la incapacidad de aspirar a las certezas. Es en la incertidumbre donde está el reto, en las preguntas que nunca alcanzamos a responder y que conviven con nosotros desde siempre. A esas cuestiones solo puede responder un humanismo que comparte con lo digital solo la técnica, pero no la inquietud, ni el sentimiento, ni la fragilidad o la imprevisión.

La IA no desborda a la enseñanza de las humanidades, sino que abre nuevos campos, nuevas posibilidades, la cultura antigua encuentra en la era digital una mejor oportunidad para su conocimiento y difusión. Más que nunca es más fácil acceder a toda la cultura clásica, justamente para situar al ser humano en el centro del mundo. La formación técnica puede ser sustituida antes o después por la digitalización, en cambio, el conocimiento del mundo, del ser y el no ser, de la dimensión compleja de la vida, no encuentra acomodo en la IA. Lo difícil no es tener información, sino saber manejarla, comprenderla, asimilarla y proyectarla. Ello solo es factible desde un punto de encuentro entre lo digital y lo humanista. Hay que buscar nuevos espacios para la transdisciplinariedad que permitan conocer el pasado, definir el presente y atisbar el futuro.

El humanismo digital es el espacio para la razón crítica que no puede ser computerizada. Saber preguntar es hoy el reto, mucho más complejo que las respuestas. Las respuestas están diseminadas en millones de algoritmos, lo difícil es saber preguntar. Ello solo es posible con una ciudadanía que lee, que piensa, que duda, que es inquieta, que no se conforma con los datos. Si observamos, podemos ver que la lucha está abierta entre quienes nos ofrecen la comodidad del no reflexionar, haciéndonos creer que la IA es la respuesta a todas nuestras incertidumbres y, por otro lado, quienes tienen la capacidad de hacer de lo frágil, de lo inseguro, de lo incierto, el reto permanente del ser humano. Reivindiquemos una vez más a Sócrates en la soledad de su desconocimiento, él sabía que no sabía nada. En cambio, ahora no sabemos nada y creemos saber todo o pretendemos que la máquina sepa todo por nosotros, que es peor aún.