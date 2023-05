Claves electorales

El mes que comienza se define en toda la geografía patria porque culminará con las elecciones en más de 8.000 municipios del Estado y las autonómicas en otras muchas comunidades. Los candidatos de las diferentes formaciones se acercan a los barrios y colectivos para interesarse por las necesidades y aspiraciones ciudadanas, a la vez que formulan propuestas de mejora en todos los ámbitos de la sociedad, las llamadas promesas electorales.

Particularmente, al margen de las legítimas ideologías de cada uno, donde creo que es importante hacer valer los principios, a mí siempre me llamó la atención poderosamente, a la hora de elegir mi papeleta de voto, tres claves que no aparecen en los programas electorales. La primera, quién es la persona que concurre en unas listas y pide mi confianza durante los próximos años. Me pregunto qué méritos tiene, qué formación, qué experiencia en la gestión privada y pública, de qué y cómo ha vivido años atrás, cuál ha sido su trayectoria profesional y vital. Si no sirviese de gerente en una empresa o para estar al frente de una entidad, me pregunto cómo va a gerenciar la empresa e intereses de todos. Me interesa saber si está comprometido con alguna causa social, si ha cotizado por su vida laboral, si ha emprendido algún proyecto y cómo ha resultado. A mí no me vale eso de las listas cerradas y elegir en bloque lo que te den. Me gusta comer a la carta y escoger yo. Estos días se andan publicando algunos curriculum de candidatos y vemos de todo.

La segunda clave importante para mí es saber cómo se manifiesta esa persona. Si sabe expresarse, si habla desde el discurso revanchista y frentista, desde el rencor al adversario político, o más bien es una persona conciliadora, propositiva, que transmite ilusión y busca el encuentro. Recuerdo un político cercano, que estuvo muchos años en el cargo, y siempre daba el mismo discurso vacío que nunca aportaba nada. Me gustan los discursos inteligentes, los que abordan ideas y propuestas sensatas, los que tiran de fina ironía, respetan y guardan las formas. Y rechazo a quienes buscan el circo del entretenimiento, enfervorizando a los propios seguidores con cuatro soflamas burdas e ideas simples. Las palabras, a mi parecer, son un ejemplo de nuestro interior.

Y en tercer lugar, me interesa mucho conocer, no las generosas promesas de futuro que todos queremos escuchar, sino las conquistas propias y los méritos del pasado. Prometer es fácil. Cumplir es menos. Sí, ya lo sé: defendemos la memoria histórica, pero nadie se acuerda de las promesas de hace cuatro años, y volvemos a caer en la misma trampa y nos dan «gato por liebre». Me interesa la coherencia entro lo que se dice y se hace, eso tan poco de moda en nuestros días. Dice el refrán español que obras son amores, que no buenas razones. Hace 21 siglos Jesús de Nazaret, buen conocedor de la naturaleza humana, ya advertía sobre la importancia de la coherencia entre palabras y obras: «cuidado con los profetas falsos, se acercan con piel de oveja pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? El árbol sano da frutos buenos; pero el árbol dañado da frutos malos». Esta receta resulta muy práctica para valorar en quien depositar nuestra confianza. No en aquellos que me prometan miles de nuevos puestos de trabajo, sino en quien haya creado alguno. No, desde luego, en quien quiere resolverte la vida cuando no arregla la suya propia. El juego de estas tres claves depara innumerables sorpresas. Descubrirás candidatos magníficos junto a otros que jamás dieron ‘un palo al agua’, los preparados frente a quienes no tienen más mérito que el ser buenos peones palmeros, los circunstanciales oportunistas y los pasionales, los que prometen frente a los que cumplen, los de fondo y los de relleno. Te da incluso para hacer un DAFO, debilidades-amenazas-fortalezas-oportunidades sobre cada opción aunque, sinceramente, no creo que la vorágine de este loco mes de mayo te lo permita.

** Abogado y mediador