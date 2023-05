Votar por ‘uebos’

A la vuelta de la esquina, el 28 de mayo, serán las elecciones autonómicas de casi todas las comunidades y las municipales, estas sí en todo el territorio nacional, excepto Valdepiélagos, municipio en el que existe un pacto que pone a todas las formaciones de acuerdo, por lo que conocieron a su alcalde 11 semanas antes a la fecha electoral.

Para antes del 10 de diciembre, -dicen las malas lenguas y la Ley Electoral-, serán las Generales. Son fechas que debieran ser una celebración democrática y que nuestros políticos han convertido en un circo.

Me deja perpleja la actitud del partido gobernante, sea al nivel que sea, municipal, autonómico o general, que lo que no ha hecho en cuatro años dice que lo va a hacer ahora y si le reprochas por qué no lo hizo antes, te responde sin complejos que el culpable es el opositor.

Me da vergüenza ver cómo el Gobierno entra de repente en una catarsis o estado de purificación interno, del que no ha gozado en todo el tiempo desde que ocupó su poltrona, y emprende una carrera legislativa a la que ningún profesional del Derecho podemos seguir el ritmo sin perder la razón en el intento.

Me enfada, y mucho, que nos tomen por idiotas. Si no fuese así, ¿cómo iba a atreverse una candidata a prometer una «herencia universal» de 20.000 € al cumplir 18 años? ¿Qué pretende esa nueva Ley de Vivienda aprobada por el Congreso el pasado 27 de abril, que castiga a los arrendadores por el simple hecho de ser propietarios, y premia a los inquilinos, sin distinguir entre que sean legales con problemas económicos o meros ocupantes sin título jurídico que les respalde? ¿Con qué inexistentes herramientas jurídicas suponen que lo legislado se hará efectivo por los Tribunales?

Ambos casos son ejemplos de cómo los políticos ponen la ley al servicio de sus ansias de poder y no como respuesta a necesidades de la sociedad.

Tengo la necesidad imperiosa de un político que me hable de invertir en diversidad; que se preocupe por saber cuáles son las carencias en Justicia, esas que tienen en huelga a la totalidad de los operadores jurídicos y parados los procedimientos judiciales; que prometa «herencias universales» para investigación sanitaria.

¡En vez de proponer socializar los beneficios empresariales, socialicen ustedes esos emolumentos que les pagamos todos por «manosear sus egos» durante cuatros años!

*Abogada especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social