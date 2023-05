Los Patios, más allá del relevo generacional

No puede haber un relevo generacional en los Patios desde el mismo momento en el que la nueva generación no tiene acceso a patio. Ni a comedor, ni a cuarto de baño... Ni siquiera al recibidor. No tiene acceso a la vivienda, y punto. Ni con patio ni sin patio. Para que un joven, que no puede permitirse el lujo de salir de casa de sus padres hasta bien entrada la treintena, lo primero que necesita la nueva generación para cuidar una casa-patio es... tener casa.

Digo esto porque ha comenzado un Concurso Municipal de Patios que pasará a la historia del certamen por ser el primero en incluir como recintos institucionales dos colegios, todo un símbolo del esfuerzo que se ha hecho en educación a lo largo de una década usando los Patios como eje didáctico y respondiendo a uno de los preceptos del título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco de diciembre de 2012: el que el bien protegido sea «un saber que pasa de generación en generación». Y por ahí vamos por buen camino. Pero si aún tenemos casas-patio, al contrario de otras grandes ciudades andaluzas que las perdieron, es porque esos edificios, ya en la práctica infraviviendas desde los años 60 a los 90, se salvaron de la piqueta porque no teníamos dinero ni para especular, nuestro casco histórico es extensísimo y hay más oferta de casas antiguas ruinosas y porque coincidió con una expansión de la ciudad por nuevos barrios (en los que la especulación sí que se cebó) que en otras ciudades fue más temprana. Por entonces, en los años 70, una asociación como la de Amigos de los Patios pudo salvar del derribo dos casas: San Basilio 44 y la Casa de las Campanas. Aún están pagando hipoteca, pero al menos lo lograron. Hoy eso sería inviable para cualquier colectivo. Ni siquiera con el mercado inmobiliario actual instituciones o empresas públicas, como Vimcorsa, podrían repetir aquellas operaciones de hace dos décadas que salvaron Martín de Roa 7 y 9 para realojar a sus antiguos inquilinos o la compra de Trueque 4 y San Juan de Palomares 11. Si ahora se están recuperando edificios antiguos es únicamente a base de fortísimas inversiones desde el sector hotelero. Lo que por una parte está muy bien, porque se salvan inmuebles y porque en nuestros tiempos tenemos el mismo derecho que nuestros antepasados a reconvertir edificios. Buena parte de nuestras actuales casas-patios han sido convento, cuarteles, palacios, hospital, cuadras, talleres, huertas, casas de vecinos y hasta cementerios y redacciones de periódicos a lo largo de su historia. Pero, por contra, también es cierto que cada vez queda menos parque inmobiliario a recuperar para destinarlo a lo que es el corazón de la Fiesta de los Patios: la vivienda. Y el tiempo corre en contra. Por supuesto, hay mirlos blancos. Entre ellos Óscar y Elena en Guzmanas 7, comprando en estos tiempos una casa derruida y dedicando decenas de miles de euros y cientos, miles de horas a su recuperación y cuidado. Pero no se puede pedir a las parejas jóvenes que sean héroes. El debate del futuro de la Fiesta de los Patios es mucho más complejo cuando se habla de relevo generacional que animar a los jóvenes a que se sumen, porque no se trata solo de una cuestión de tradiciones, de interés, comodidad, dinero o de que sean unos ‘empollones’ sin tiempo porque se parten el alma estudiando para tener luego que buscar un trabajo fuera de Córdoba... No. El problema, principalmente, es urbanístico, inmobiliario y de falta de un modelo de futuro para el Casco Histórico. Y a este paso, si toda casa antigua que se salva de la piqueta es para ser destinada a hotel, vivienda o apartamento turístico, habrá un día en el que la única forma que tendremos los cordobeses de vivir los Patios será... venir de turista. Apresúrense.