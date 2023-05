Acceso al paraíso

Decía Einstein, en su teoría de la relatividad, que ésta lo alcanza a todo. Por tanto, no sólo a la ciencia, sino a todo donde la luz llegue. Bueno, dicen que menos a los agujeros negros, que son misteriosas regiones del cielo donde a partir de una posición todo es tragado, incluso la luz. Y si la referencia de la ley es la luz, en esos agujeros se pierde todo criterio científico. Más o menos este razonamiento dice que la velocidad de la luz, así como el paso del tiempo y, en definitiva, la visión de la realidad depende de la posición del observador. Vamos, que no es lo mismo ver desde lo alto de una montaña como pasa un tren, que ir montado en el mismo. El tren correrá de forma distinta para ambos observadores a pesar de ser el mismo tren. Pues bien, a mí que me gusta observar la realidad y creo que por eso cada vez hablo menos, compruebo que la teoría de la relatividad dirige todos los planos de la vida. Incluso el plano de las relaciones humanas. Por tanto, buscar verdades absolutas y personas cabales es prácticamente imposible. Y no lo digo por exasperación ética, sino por todo lo contrario. A partir de ahora voy a tener en cuenta esa ley mencionada que dirige nuestras conductas y, por tanto, voy a perder menos el tiempo en alterarme o entristecerme por no comprender algunas acciones inesperadas. Ahora bien, que los designios de la ley sean inapelables no quita cuantas decepciones da la vida si no tienes presente la ley de gravitación universal. Ya la voy a tener en las relaciones humanas, incluso más en los cuerpos celestes. Porque hay que ponerse en la posición del otro para entender su reacción: la traición de un amigo o una pareja, la hipocresía de los políticos, la simpatía del vendedor, la idolatría hacia un artista cuando está de moda, la soberbia que acarrea el dinero. Sin embargo, a pesar de que estamos irremediablemente dirigidos por la teoría de la relatividad, eso no quiere decir que no podamos opinar esas excepciones como cuando no alcanza a individuos ni a los agujeros negros. Porque a veces te encuentras personas dirigidas solo por verdades absolutas como el honor, la fidelidad y, en definitiva, guardan una posición estática y, por tanto, heroica y en contra de sus circunstancias. Ya digo que son como esos misteriosos agujeros negros tan poderosos sobre sí mismos donde las leyes universales son literalmente erradicadas y vencidas porque la posición del observador no importa y todo es absoluto; ni siquiera la luz puede viajar siendo absorbida como en el agua en un desagüe. Cierto, pero ¿qué consigue el agujero negro venciendo toda la hipocresía del firmamento y esa persona venciendo la hipocresía social? ¿Significan un bien para el Universo? Quiero pensar que sí y por eso resulta triste que los agujeros negros no brillen y que esas personas cabales nos parezcan misteriosas y oscuras. Pero la realidad es que el día que aprendamos tanto del agujero negro como de la persona cabal, tendremos acceso al paraíso universal. Y social.

*Abogado