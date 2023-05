Techumbres

El paradigma no es la verdad absoluta, porque las verdades absolutas se nos escurren. Pero es el vocablo que científicamente más se aproxima a su conceptuación. Para entendernos, Hipócrates definió en Medicina su paradigma hasta que Paracelso lo destronó, para luego ser relegado por el avance exponencial del conocimiento.

Pedro Sánchez ha invocado palabras mayores. Ni más ni menos que un cambio de paradigma, que viene a ser como la imposición del monoteísmo por Akenatón, dejando en el paro a todo el animalario de dioses egipcios. Ese doblaje del cabo de Hornos lo sitúa el presidente en la vivienda, un derecho fundamental reconocido por la Constitución que, sin embargo, se enviste de un carácter programático y no goza de la garantía reforzada de la sección 1ª del capítulo segundo del título primero --casi la contraparte de la parte contratante de los Hermanos Marx--. Podría aducirse que esa prelación es la que le ha llevado a remolonear al legislador para materializar el acceso a una vivienda digna y adecuada. Sin embargo, la huelga sí se reviste de ese reforzamiento fetén y hay que remontarse al año en que Micky cantó en Eurovisión para agarrarse a su desarrollo normativo.

El paradigma sanchista no va exento de maniqueísmo, tal que una ley mosaica. Se pretende santificar una nueva era que deje atrás las ignominias del pelotazo. Pesa mucho esa imaginería de buche prominente, calabrotes de oro macizo y cacharros bien cargados de ginebra que celebraba las plusvalías con el desvirgueo de las güisquerías. Sería ‘naif’ pensar que hablamos de una época totalmente superada, aunque es cierto que nos hemos dotado de un cuerpo legislativo que achica el campo de acción a los corruptos. Pero también es deplorable extender ese estigma hacia un sector productivo que ha generado mucha riqueza. La construcción se convirtió en uno de los motores esenciales para que menguase esa plástica chabolista, contribuyendo con una cuota importante del PIB para empoderar a la clase media.

Precisamente, a los cánones de esta clase media también ha llegado la pobreza, y es preciso impulsar políticas públicas que reviertan el hambre, favorezcan la educación y dignifiquen el lugar donde habitar. La oportunidad política y ese toque a rebato electoral no debe disociarse con el rigor y con la contraposición de otros derechos constitucionalmente protegidos. Dentro de nuestra Carta Magna, el derecho a la propiedad habita cercano al de la vivienda. Si bien es cierto que el carácter social de nuestro Estado también se recalca en la función social de la propiedad, no puede desampararse de forma fáctica a los propietarios impulsando unos mecanismos que, a falta de contraposiciones, den carta blanca a los okupas para campar por sus fueros. El desahucio debería ser una de las últimas fronteras de la dignidad humana, pero esa salvaguarda de pan y techo deberían soportarla los poderes públicos y no dejarlo caer exclusivamente en el mantra especulativo. Dentro de las mil versiones de las dos Españas, hay otras formas de entender ese dualismo: los que hacen malabarismos para pagar la hipoteca, o rebuscan billetes y apilan monedas para poner al día el alquiler; y los que pegan la patada en la puerta o se hacen los mansos el primer mes para atrincherarse con todas unas ínfulas libertarias.

Si no hay unas mínimas garantías para los arrendadores, el parque de viviendas menguará, salvo que las nuevas promociones prometidas por el Gobierno sean el milagro de los panes y los peces. Sin embargo, con la cosa pública somos un poco mayorcitos para creer en los milagros.

** Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor.