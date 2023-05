Hay una copla de la que sólo recuerdo el estribillo, que dice así: «Agüita que lleva el río/no está buena si se bebe/y hasta que no se ha perdío/ nadie sabe lo que tiene». Supongo que el resto de la letra --como corresponde a una copla que se precie-- habla de amores trágicos, tan trágicos como la sequía que venimos sufriendo y me la ha traído a la memoria, no precisamente por lo de agüita, sino porque nos hemos acostumbrado a tenerla en abundancia y nos horroriza pensar en su escasez. El agua es un bien común, aunque no tan común si tenemos en cuenta lo que en algunas zonas de la Tierra cuesta conseguirla; tanto, que se convierte casi en el único objetivo de poblaciones enteras. Y es que el agua es un bien escaso, aunque es parte constituyente de todos los organismos vivos y aunque es el componente más abundante de la superficie terrestre: mares, lagos, ríos, arroyos, fuentes y la lluvia, que es la que completa y cierra el ciclo.

El agua pura, bien lo aprendimos en el colegio, es incolora, inodora e insípida, propiedades bastante dudosas en la que anda por ahí suelta, que tiene que pasar por depuradoras antes de ser candidata a potable. El agua ha sido y es indispensable para la vida en todos los tiempos y en todo tiempo. Y nos damos cuenta de ello --como en el estribillo de la copla-- cuando nos falta. En verano es la misma vida. El calor fuerte de Córdoba, el que castiga y agota, ha llegado y se ha instalado con anticipación. Los meteorólogos nos anuncian que la semana que viene bajarán las temperaturas, pero sabemos que la escalada acaba de empezar y esto no va a parar hasta noviembre, en el mejor de los casos. Muchas familias están esperando que acabe el curso escolar para huir a las playas o refugiarse en las piscinas --agua, agua--. Hay quienes se lo montarán en plan tenderete dominguero de sombrilla, nevera, picadillo, tortilla de patatas y horchata de chufa. Antiguamente, cuando en Córdoba no había más aire acondicionado que el abanico o colocar la mecedora de rejilla en medio del pasillo, abriendo todas las puertas para que hubiese corriente, beber agua era el único consuelo. En las fuentes públicas el agua manaba fresca --es que viene de la sierra, decían los vecinos-- y potable. Actualmente, con las reservas casi agotadas, la sequía es más que una evidencia. Las rogativas han comenzado. Como en la cancioncilla infantil: «¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Que caiga un chaparrón!».