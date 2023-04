Hinojosa y el templo de la comunicación

Hinojosa del Duque ha celebrado su Feria del Libro, clausurada el pasado jueves 20 de abril. En la noche del 19, Juan José Primo y un servidor tuvimos el honor de participar con la presentación de un libro que lleva por titulo, ‘Reflejos de Hinojosa en periódicos y revistas’. Primero, Juan José habló a los asistentes de los diez libros que hemos escrito ya, al alimón, sobre Hinojosa, presentados todos ellos a lo largo de las distintas Ferias del Libro, refiriéndose, cómo no, al rico patrimonio histórico-artístico de este pueblo del norte de la provincia, que se enmarca en la zona de la sierra, pero que alcanza en buena parte de su territorio con el Valle de Los Pedroches. Tras las palabras de Juan José, en mi turno, quise hablar a mis paisanos del apasionante mundo de la comunicación, evocándoles, en mi saludo, las palabras de una vieja canción de Fito Fitipaldi, que ha vuelto a ponerse de moda: «Sé que no puedo dormir, porque estoy siempre soñando. En invierno con el sol, con las nubes en verano». Esta hora posmoderna, esta nueva época que nos ha tocado vivir, nos ha ido arrebatando muchos encantos, como el de soñar, por ejemplo, y muchos valores, como los ideales, las ilusiones y los compromisos. Entre las nuevas adquisiciones está, sin duda, la de la comunicación, otro de los grandes templos de hoy, enriquecida hasta el infinito por los nuevos medios técnicos a nuestro alcance. En mis palabras, expuse las tres grandes clases de comunicación que engloba la humanidad: la comunicación personal, la comunicación social y la comunicación religiosa o espiritual. Toda comunicación conlleva cinco hermosos compases: «Acogida, escucha, diálogo, comprensión y enriquecimiento». La personal, además, incluye una ética esencial, la de evitar ofender, herir, difamar, mentir o calumniar con nuestras palabras, y en positivo, la de utilizar una palabra cercana, cordial, amable y fraterna. Me referí, después, al ancho y casi infinito campo de la comunicación social, con sus grandes altavoces extendidos por todo el mundo: prensa, radio, televisión, redes sociales, cine, modas... Los grandes medios de comunicación social están hoy traspasados por dos grandes heridas: la de las noticias falsas y la de la manipulación. El papa Francisco aboga por una «comunicación no hostil, abierta al diálogo con el otro, que favorezca un desarme integral, que trabaje para desmontar la ‘psicosis bélica’ que anida en nuestros corazones». El Papa pide a los «operadores de la comunicación», que ejerzan su profesión como «una misión para construir un futuro más justo, más fraterno, más humano». Y en tercer lugar, quise exponer a mis paisanos, la importancia de una tercera comunicación, que podemos llamar «comunicación religiosa o espiritual». Será la que establezca nuestra relación con un Dios que siempre nos escucha. Son muchas las personas que se lamentan de que no perciben a Dios y de que no sienten su presencia. Jesús Sánchez Adalid, sacerdote y escritor, propone una fórmula en forma de pregunta: «¿Te percibes acaso a ti mismo? No podrás percibir a Dios mientras no te encuentres a ti mismo. Para encontrarte con Dios, debes presentarle todo lo que hay en ti. Y Dios espera de nosotros que nos encontremos con él en la oración». Fueron las tres comunicaciones que, brevemente, expuse a mis paisanos, en la presentación de un libro que recoge noticias sobre el pueblo en distintos medios. Cada uno de nuestros pueblos se sostiene sobre tres grandes soportes: su patrimonio histórico, sus habitantes y sus dirigentes. En la relación armónica de estos tres estamentos reside la clave de su desarrollo y de su convivencia. Cada vecino, bien reunidos en asociaciones, bien a titulo personal, ha de construir y difundir lo mejor de su localidad.

Sus dirigentes han de plasmar en obras concretas y en soluciones eficaces, las verdaderas necesidades que afectan al bien común. No es fácil. Y aún más difícil en un mundo que «expulsa» a Dios de sus «entrañas». Guardo en mi agenda unas palabras de Mario Vargas Llosa, en su libro ‘La civilización del espectáculo’ que vale la pena leer con atención: «La muerte de Dios -dice el premio nobel de literatura- no significó el advenimiento del paraíso a la tierra sino más bien el infierno. El mundo, ‘liberado de Dios’, poco a poco fue siendo dominado por el diablo, el espíritu del mal, la crueldad, la destrucción, lo que alcanzará su paradigma con las carnicerías de las conflagraciones mundiales, los hornos crematorios nazis y el gulag soviético. Con este cataclismo acabó la cultura y comenzó la era de la pos-cultura». ¡Terrible predicción! La Feria del Libro ha colocado una estrella más en el firmamento de Hinojosa, con el aroma de la cultura de la comunicación. ** Sacerdote y periodista